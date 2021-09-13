Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Eşek arıları esnafın başına bela oldu, ne yaptılarsa kurtulamadılar
Giriş Tarihi: 13.9.2021 15:59

Eşek arıları esnafın başına bela oldu, ne yaptılarsa kurtulamadılar

İHA
Eşek arıları esnafın başına bela oldu, ne yaptılarsa kurtulamadılar

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir iş yerinin önündeki çatıya yuva yapan eşek arıları hem esnafı hem de kaldırımdan geçenleri canından bezdirdi.

Savrun Mahallesi, Coşkunlar Caddesinde çarşı merkezinde bulunan bir iş yeri önüne yuva yapan eşek arıları esnafa ve vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Bazı zamanlar insanlara da saldıran eşek arılarını yok etmek için esnaf arı peteğinin içine sinek ilacı sıkıyorlar.

Aldıkları türlü tedbirlere rağmen şu ana kadar eşek arılarını yok edemeyen iş yeri sahibi Sümer Mardin, "Eşek arıları buraya kocaman petek yapmış. Buraya konuşlanmış durumda. Buradan gelip geçen vatandaşları soktuğu da oluyor. Ne yapacağımızı bilemez hale geldik" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Eşek arıları esnafın başına bela oldu, ne yaptılarsa kurtulamadılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA