Eşek arıları esnafın başına bela oldu, ne yaptılarsa kurtulamadılar

Aldıkları türlü tedbirlere rağmen şu ana kadar eşek arılarını yok edemeyen iş yeri sahibi Sümer Mardin, "Eşek arıları buraya kocaman petek yapmış. Buraya konuşlanmış durumda. Buradan gelip geçen vatandaşları soktuğu da oluyor. Ne yapacağımızı bilemez hale geldik" dedi.