Fatih İsminin Anlamı ve Kökeni Nedir, Kur’an’da Geçiyor Mu? Fatih TDK Sözlükte Ne Demek?

Anne ve babaların bebekleri için düşündükleri isimlerden bir tanesi de Fatih ismidir. Bu isim "Fetheden, yenen, zafer kazanan kişi" anlamına gelmektedir. Sık kullanılmasının sebepleri arasında bu ismin güzel anlam taşımasıdır. Güzel anlam taşıyan bu ismin kökeni de Arapça dilidir.

FATİH İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Geçmişten günümüze kadar sıkça kullanılan isimlerden bir tanesi de Fatih ismidir. Fatih kelimesi sadece isim olarak değil, tarihte pek çok hükümdara sıfat olarak verilmiş bir kelimedir. Fatih isminin anlamı da bu nedenle merak edilmektedir. Fatih isminin 3 anlamı bulunmaktadır. Bu anlamlar şu şekildedir: "Fetheden, zafer kazanan kişi" , "kapıları açan kişi" , Osmanlı padişahı 2. Mehmet'in lakabı".

FATİH İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Fatih ismi ülkemizde anne ve baba adayları tarafından sık sık tercih edilen bir isimdir. Bu isim hakkında merak edilen konulardan bir tanesi de Fatih isminin Kur'an- ı Kerim içerisinde yer alıp almadığıdır. Fatih ismi Kur'an-ı Kerim içerisinde yer alan bir isimdir. Fatih ismi Kur'an- ı Kerim'in Araf Suresinin 89. Ayetinde yer almaktadır.

FATİH İSMİNİN KÖKENİ NEDİR?

Fetheden, zafer kazanan manasına gelen ve bu nedenler sebebi ile İstanbul'u fetheden Osmanlı Padişahı 2. Mehmet'e verilen bir isim olan Fatih isminin kökeni anne ve baba adayları tarafından merak edilmektedir. Fatih isminin kökeni Arapça diline dayanmaktadır. Arap toplumları ile kaynaşmalar sonucu Fatih ismi dilimize geçmiştir.

FATİH NE DEMEK?

Türkiye'de en çok kullanılan isimler sıralamasında 11. sırada yer alan isim Fatih ismidir. Çok sık kullanılmasına rağmen bu kelime yine de anne ve babaların bebeklerine koymak istedikleri isimler arasında yer alır. Fatih kelimesinin ne demek olduğu da anne ve babalar tarafından merak edilmektedir. Fatih kelimesi "yenen, kazanan, fetheden kimse" anlamına gelmektedir.