Feci kazada hayatını kaybeden 5 gencin son paylaşımları yürekleri dağladı

Ankara'da yaşanan feci kazada 5 genç hayatın baharında yaşamını yitirdi. Otomobil ile servis aracının kafa kafaya çarpışması sonucu 5 kişinin yaşamını yitirdiği meydana gelen kaza öncesinde Eren Atak'nın, Baran Bilgi ve Buğra Özcan ile beraber çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından "Güzel şeyler olacak çünkü dualarınız var" son paylaşımı yürekleri dağladı.



Baran Bilgi

Ankara Etimesgut İlçesi'nde 5 genç bir araya gelerek Emirhan Aktaş'ın kullandığı otomobile binerek yolculuk etmeye başladılar. Emirler istikameti doğru giderken Emirhan Atak, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek önce bariyerlere çarptı daha sonra servis aracıyla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucunda otomobil savrulurken, çevredeki sürücüler, sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.



Ebubekir Dinç

ŞIKIŞTIKLARI ARAÇTA HAYATLARINI KAYBETTİLER

Olay yerine gelen itfaiye erleri katliam gibi kazada otomobilde sıkışan Ebubekir Dinç, Emirhan Aktaş, Baran Bilgi, Buğra Özcan ve Eren Atak'ı çıkarırken, 112 Acil servis ekiplerinin ilk müdahalelerine rağmen 5 genç hayatını kaybetti.



Eren Atak

SON PAYLAŞIM YÜREKLERİ DAĞLADI

Kaza öncesinde Eren Atak, Baran Bilgi ve Buğra Özcan, ile çekildikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından "Güzel şeyler olacak çünkü güzel dualarımız var" diyerek paylaştığı görüldü. Arkadaşı ise paylaşıma "daha hikayen bitmeden senin hikayen bitti aslan kardeşlerim. Yaktınız bizi mekânınız cennet olsun" diyerek acılarını paylaştı.



Emirhan Aktaş