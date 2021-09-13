FETÖ’cü kadın doğum uzmanı itirafçı oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün askeri sağlık yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgütün evlerinde abilik yapan kadın doğum uzmanı Ş.Ç.U. hakkında, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan dava açıldı. Üniversite döneminde örgüt evinde kaldığını ancak yaşadığı sıkıntılardan dolayı ayrılmak istediğini bu nedenle baskı gördüğünü anlatan Ş.Ç.U, yurda geçtikten sonra ailesiyle görüşmesine izin verilmediğini kaydetti.

'AİLEMLE GÖRÜŞMELERİME MÜDAHALE EDİYORLARDI'

Ş.Ç.U, ifadesinde 1994'te tıp fakültesi 3. sınıfta okuduğu dönemde örgüt evinde kalanlarla anlaşamadığı için dönmek istemediğini ve eşyalarını alarak yurda yerleştiğini anlattı. Yurtta bir önceki örgüt evinden tanıdığı M.Ç ve Z. B. ile aynı odada kaldığını ancak kendisine çok kötü davrandıklarını anlatan Ş.Ç.U, "Hain, sen bozuldun artık insanın bozulması tereyağı gibidir şeklinde deyimlerle beni sürekli aşağılıyorlardı. Yurdun sabit telefonu üzerinden ailem ve arkadaşlarım beni aradıklarında sürekli telefonlarıma müdahale ediyorlar, ben telefona yetişemeden telefonu kapatıyorlardı. Benim adıma yurt sabit telefonlarına çıkarak yurtta olmadığımı söyledikleri dahi oluyordu. Bu hareketlerden sonra bu şahıslardan bu cemaatten iyice uzaklaşmıştım." dedi.

'KIZ ARKADAŞIM OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE İYİCE YOLDAN ÇIKTIN DEDİLER'

Kız arkadaşının olduğunu bu nedenle örgüt üyeleri tarafından baskını arttığını ifade eden Ş.Ç.U, yurttan ayrıldığını ancak örgüt üyelerinin kaldığı yurdun önünde her gün beklediklerini söyledi. Ş.Ç.U, "Memleketten liseden tanıdığım İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde okumaya başlayan A.K isimli bir kız arkadaşım oldu. Bunu öğrenen M.Ç. ve Z.B 'sen iyice yoldan çıktın, bozuldun' şeklinde beni aşağılamaya devam ettiler. Bu baskılara dayanamayıp babamla görüştüm. Babama derslerimde daha başarılı olabilmem için daha çok tıp öğrencilerinin olduğunu söylediğim bir erkek yurduna kaydımın alınmasını istediğimi söyledim. Yurt değiştirdikten sonra neredeyse 1 hafta boyunca örgüt evinde kalan N.G., okul çıkışı Çapa Tıp Fakültesi Yerleşkesi Ana Kapısında beklerken gördüm. Her okul çıkışı yanıma gelip onlarla irtibatımı koparmamamı, kendilerinden kopmamamı tembihledi." diye konuştu.

'SOHBETLERDE REKTÖR SEÇİMLERİ KONUŞULUYORDU'

Ş.Ç.U, sohbetlere katılmaya devam ettiği dönemde bir muayenehanede kadrolaşma ve rektör seçimleri hakkında konuşulduğunu kaydederek, "Bir süre sonra benimle yeniden irtibat kurdular. M.H. E. isimli şahıs beni sohbetlerine katılmaya davet etti. Bir iş ofisinin adresini verdi. Gördüğüm kadarıyla Kadın Doğum Doktoru M.A. adına bir muayenehane olduğunu anladım, burada beni M.H.Y. karşıladı, bizimle ilgilenen sohbet veren Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde profesör olduğunu hatırladığım K.B. vardı. K.B kısa dini sohbetler yapardı. Bu toplantılar M.A.'nın muayenehanesinde yapılıyordu fakat ben kendisini burada hiç görmedim. Kendisini tıp camiasından biliyorum. Buraya geldiğim bir seferinde K.B.'nin rektör seçimlerini nasıl yapalım kime oy verelim gibi bir konuşma açtığını da hatırlıyorum. Burada çok fazla dini konulardan cemaat konularından bahsedildiğini hatırlamıyorum. Daha çok çalışma ortamları, akademik konular ve kadrolaşma konuları konuşuluyordu." ifadelerini kullandı.