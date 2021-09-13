Göksu İBB Meclisi’nde sordu: Tıkır tıkır işleyen otobüslere ne oldu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Eylül ayı meclis toplantıların ilk oturumu Kovid-19 tedbirleri kapsamında Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde İBB Meclisi 1'inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplandı. AK Parti adına kürsüye çıkan Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, İBB yönetimini sert eleştirdi.



'Bu arızalar İstanbulluların işlerine, okullarına gitmelerini engellerken perişanlık ve keşmekeş yaşatıyor' diyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, "Sayın Başkan birkaç gün önce verdiği bir mülakatta İETT otobüslerinin on yıldır yenilenmediğini ve çok eski bir filo devraldıklarını söyleyerek, yaşanan arızaları buna bağladı. Bu söyleminiz de diğerleri gibi beceriksizliğinizi örtmek için ortaya atılmış koca bir yalandan ibarettir. 2013-2018 arasında, yani 5 yılda İETT, araçlarının yüzde 75'ini yeniledi ve aldığı otobüslerin hepsini de kendi öz kaynakları ile aldı. Siz ise 2 buçuk yılda İBB kaynakları ile bir tane bile yeni araç alamadınız. Çünkü iş bilenin kılıç kuşananın. Çünkü siz İETT'yi yönetemiyorsunuz" dedi.



EN GENÇ FLOYA SAHİP KURUMU DEVRALDINIZ



Dünyada ki toplu taşıma araçlarının yaş ortalamasına bakıldığında en geç filoya sahip olduğumuzu söyleyen Göksu, şu şekilde konuştu: "Diğer yandan İETT'nin web sayfasına baktığımızda göreceğiz ki 2018 Kasım ayı verilerine göre dünyada toplu ulaşım araçlarının yaş ortalaması New York 9.2, Tokyo 11.83, Berlin 7, Paris 8, Roma 13 İstanbul yani İETT'de 5,8. Yani siz dünyanın en genç filosuna sahip bir kurumu devraldınız. O yüzden böyle basit yalanlara tevessül etmeyin. Düne kadar tıkır tıkır işleyen mevcut otobüsler neden şimdi sürekli arıza yapıyorlar, siz neden bunların bakımını yapamıyorsunuz, süreci neden yönetemiyorsunuz?"



MERCEDES BİLE YETERSİZ BULUNMUŞ



'İETT otobüslerinin bakımsızlıktan yollarda kalmasını doğrudan izah edecek bir skandal var ortada' diyerek sözlerine devam eden Göksu konuşmasını şöyle sürdürdü: "Daha önceden her garaj için değişik firmaların aldığı bakım ihalelerinin tamamı, bu dönemde yetersizliği ortada olan tek bir firmaya verilmiş ve ihale verilen firma otobüslerin bakımını yapmamış. Dikkat ederseniz ihaleler için verilmiş tabirini kullandım. Çünkü bütün ihaleler için sadece aynı dört firmanın dosya almasına müsaade edilmiş. Her ne hikmetse bu dört firmanın üçü bütün ihalelere teklif yerine teşekkür mektubu göndermiş. Hatta daha da ironik olanı şudur. Mercedes otobüslerin bakım onarımı için bile Mercedes firması yetersiz bulunarak elenmiş. Mercedes de 30 sayfalık savunma gönderiyor. Peki ihale verilen firma ne yapmış? Bakımlarda kalitesiz yan sanayi ürünleri kullanmış. İşin bir başka boyutu ise bu firmanın Sayın Başkan'ın kankası olan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali danışmanlık yaptığı bir firma olmasıdır."

İSPAK BATIYOR!



AK Parti Grup Başkanvekili Başkan M. Tevfik Göksu, İBB'nin hazırlattığı bağımsız denetçi raporlarındaki sonuçlara göre İSPARK'IN sadece 2020 yılında yaklaşık 100 Milyon TL zarar ettiğini açıkladı. 'Seçimden önce sırf oy almak için "İstanbul nimet nimet" diyen başkan ve ekibi İBB'yi dönülmesi zor bir borç batağına sürüklediği gibi şirketlerini de iflas etme noktasına getirmiştir' diyen Göksu, "Sayın başkan seçimden önce "aklım almıyor İSPARK nasıl zarar eder?" diye her mikrofona konuşuyordu. Şimdi ben kendisinden İSPARK'ın bir senede nasıl 100 milyon TL zarar ettiğini açıklamasını bekliyorum. İSPARK sadece 2020 yılında 100 milyon zarar etmiş. İETT neden arıza veriyorsa, İSPARK da o yüzden batıyor. Yani sizin yönetim anlayışınız yüzünden. Bu anlayışın, en ibretlik bir örneğini kendi ilçem yani Esenler 'den vereyim. İSPARK'la alakası olmayan bir İBB daire başkanı tamamen şahsi bir kaprisi sebebiyle, İSPARK'a ait bir otoparkı, 'siz benim kim olduğumu biliyor musunuz, kapattım burayı' diyerek gerçekten kapatıyor ve aynı gün bariyerleri söktürüyor. Egosunu bu şekilde tatmin eden bu yönetici bir gün sonra bariyerleri yerine taktırıp otoparkı açıyor. Bu kadar keyfi yönetilen şirket batmaz mı?" dedi.



İBB YÖNETİMİ 'ASKIDA BELEDİYE'CİLİĞE GEÇTİ



İBB yönetiminin askıda belediye uygulamasına geçtiğini, hizmet etmek yerine mazeret üretme, partizanlık yapma, aldatma, yalan ve siyasi intihal ile İstanbul'u yönetmeye çalıştığını ifade eden Göksu, "Bunun neticesi olarak da hizmetleri askıya alarak, adeta "Askıda Belediye'' uygulamasını başlatmışlardır. Otobüs bakım onarımları askıda, ulaşım yatırımları askıda, metrobüsler köprü üzerinde askıda, kentsel dönüşüm askıda, deprem çalışmaları askıda, otoparklar askıda, arıtma tesisleri askıda, çevre ve yeşil çalışmaları askıda, halkın sağlığı askıda, hayvan bakımları askıda, seçimde verilen tüm sözler zaten askıda" şeklinde konuştu.



SUYA 2,5 YILDA 7 KEZ ZAM TEKLİFİ



İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, İBB Meclisi'nde 2,5 yılda 7 kez zam teklifiyle meclise gelen İBB yönetimini eleştirdi.

'İBB yönetiminin kötü mali yönetimlerinin bir diğeri kurbanı da İSKİ'dir' diyen Göksu, "Seçim kampanyası sırasında İstanbul'un suyu pahalı kullandığını iddia eden ve halkımızdan oy isteyen başkan, seçimden sonra suya %40 indirim yaptı. Ancak kısa zaman sonra halkımıza yalan söylediğini uygulamalarıyla ortaya koydu. Seçimden önce indirim sözü verdiğiniz suya, zam yapmak için 2,5 yılda 7 kez zam teklifiyle bu meclise geldiniz. Şunu açıkça ifade etmeliyim ki, böyle bilgisiz ve beceriksiz bir yönetim İstanbul için büyük tehlikedir. Ancak ondan daha büyük tehlike ise, bu kadar rahat yalan konuşup manipülasyon yapan bir yönetimle karşı karşıya olmamızdır. Verdiğiniz sözlere rağmen 2 senede suya 7 kez zam istediniz. Ama buna rağmen tıpkı İSPARK gibi İSKİ'yi de batma noktasına getirdiniz. 2019'a kadar banka kredisi olmayan bir kurumu, 2019'da borçlandırmaya başladınız. Yatırım yapmak üzere dış borçlanma yapacağız dediniz ve meclisimizden yaklaşık 4,3 milyarlık borçlanma yetkisi istediniz. Biz de verdik. İş ve hesap bilmez yönetim anlayışınız ve Sayın Başkanın popülist vaatleri yüzünden İSKİ'yi de batırmanın eşiğine getirdiniz. Sizden önce bir kuruş kredi borcu olmayan, tüm yatırımlarını kendi öz kaynaklarıyla yapabilen bir kurumu, yatırım yapamayan ve projeleri tek tek iptal eden bir kurum haline getirdiniz" şeklinde konuştu.