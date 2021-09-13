Güvenlik görevlisini öldüren sanığa ömür boyu hapis istemi

Olay, 20 Mayıs'ta Kepez ilçesi Antalya Bulvarı'nda meydana geldi. Hakan Ökten ile Havva B., 42 CTB 54 plakalı araçla saat 20.30 sıralarında ormana gitti. Araçta oturan Hakan Ökten ile Havva B.'nin yanına gelen Mevlüt Koyuncu, iddiaya göre sebepsiz yere, üzerindeki tabancayı çıkartıp 3-4 el ateş etti. Hakan Ökten kanlar içinde kalırken, Havva B., aracına aldığı Ökten'i yolda kendisini karşılayan ambulansa teslim etti. Sağlık ekipleri Hakan Ökten'i yakındaki özel hastaneye götürdü. Ökten, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan, evli ve 6 çocuk babası Hakan Ökten'in cenazesi, Konya'nın Doğanhisar ilçesinde toprağa verildi.



TUTUKLANDI



Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Mevlüt Koyuncu'nun Uncalı Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirledi. Eve operasyon düzenleyen polis, Koyuncu'yu gözaltına aldı. Koyuncu'nun daha önce İstanbul'da işlediği cinayetten 20 yıl hapis yattığı ortaya çıktı. Polise, olay günü ormanda alkol ve uyuşturucu aldığını söyleyen Mevlüt Koyuncu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Cumhuriyet Savcısı Haki Çeliker imzasını taşıyan iddianame, Antalya 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, şüphelinin pek çok suçtan sabıka kaydı bulunduğuna dikkat çekilerek, "Şüpheli en son insan öldürme suçunun hükümlüsüyken pandemi sebebiyle izinli olarak cezaevinden çıkmıştır. Olayın meydana geldiği gün, ormanlık alanda alkol ve uyuşturucu kullanan şüpheli, araç içerisindeki maktulün aracına doğru giderek, maktule yönelik 'Burada zina mı yapıyorsunuz, şerefsizler' diyerek hakaret içerikli sözler söylemiştir. Ardından, sebepsiz yere silahını çıkartarak maktule doğru 3-4 el ateş etmiştir. Maktul aldığı 2 darbe sonucu ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiştir. Şüphelinin maktule yönelik kasten öldürme ve hakaret suçunu işlemiş olduğu anlaşılmıştır" denildi.



Tutuklu sanık Mevlüt Koyuncu'nun ömür boyu hapis istemiyle yargılanmasına ileriki günlerde başlanacak.