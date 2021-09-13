Helikopterden ceza yediler

İstanbul Emniyeti
'ne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, E-80 Mahmutbey Gişeleri ile Çorlu Gişeleri arasında kalan bölgede polis helikopteri ile havadan denetimlerde bulundu. Yapılan kontrollerde, emniyet şeridi ihlali yapan, emniyet kemeri takmayan ve yolcuların can güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirdikleri tespit edilen toplamda 13 araç sürücüsüne üç bin 93 lira cezai işlem uygulandı. Polis helikopteriyle havadan yapılan o denetim ve tespitler polis kameralarına yansıdı.