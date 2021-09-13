Heybeliada’ya nasıl ve İstanbul’dan kaç saatte gidilir? İstanbul - Heybeliada vapur seferleri ve saatleri

İstanbul'da gezilecek en güzel yerlerden biri de Heybeliada'dır. Adalar içerisinde en çok ziyaret edilen adalardan biri olan Heybeliada doğal ihtişamıyla da birçok insanı kendine hayran bırakır. Deniz yoluyla ulaşım sağlanan Heybeliada'ya gitmek de oldukça kolay ve rahattır. İşte Heybeliada'ya ulaşımın en kolay yolları…

HEYBELİADA'YA NASIL GİDİLİR?

Heybeliada'ya ulaşım sağlamanın tek yolu deniz yolculuğudur. Heybeliada'ya Kadıköy, Bostancı, Kabataş ve Eminönü vapur hatları kullanarak ulaşım sağlanmaktadır.

HEYBELİADA VAPURU NEREDEN KALKIYOR?

Heybeliada vapuru Kabataş, Beşiktaş, Eminönü, Bostancı ve Kadıköy'den kalkmaktadır. Heybeliada'ya gitmek için bu iskelelerden kalkan Heybeliada seferlerine binerek ulaşım sağlanmaktadır.

HEYBELİADA-BÜYÜKADA ARASI NE KADAR SÜRER?

Heybeliada ile Büyükada arası mesafe ortalama 3 km'dir. Ortalama 5-10 dakika arasında ulaşım sağlanabilmektedir.

HEYBELİADA SEFER SAATLERİ

Beşiktaş- Heybeliada sefer saatleri:

09.15/10.15/11.15/12.15/13.15/14.15/16.30/17.15/18.00/18.30

Eminönü-Heybeliada sefer saatleri:

09.45/10.45/11.45/12.45/17.00/17.45/18.30

Kadıköy- Heybeliada vapur saatleri:

07.10/08.25/09.25/10.30/11.30/12.25/14.25/15.55/16.55/18.00/19.25/20.05/21.00/22.25/23.55

EMİNÖNÜ HEYBELİADA VAPURU

Eminönü'nden Heybeliada'ya gitmek için Eminönü- Kadıköy Adalar şehir hatları vapuruna binerek ulaşım sağlanabilir. Eminönü'nden kalkan Heybeliada vapuru yaklaşık 1 saatte Heybeliada'ya varmaktadır.

HEYBELİADA BOSTANCI ŞEHİR HATLARI

Heybeliada-Bostancı arası ulaşım için Adalar şehir hatları vapuru kullanılmaktadır. Bu vapur ortalama 50 dakika- 1 saat arasında Bostancı'ya ulaşmaktadır.

HEYBELİADA NEREDE?

Heybeliada İstanbul'un güneyinde Pers Adaları'nı içerisinde bulunan Adalar ilçesinin 5 mahallesinden biridir. Heybeliada, Büyükada'dan sonra en büyük ikinci adadır. Heybeliada Marmara açıklarında Maltepe sahilinin karşısında yer alan adalardan bir tanesidir.