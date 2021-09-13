İBB Silivri ve Çatalca’dan süt almıyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Eylül ayı toplantılarının 1'inci bileşimi Kovid-19 pandemisi tedbirleri kapsamında Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde Meclis 1'inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplandı.

Toplantıda yapılan grup konuşmalarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yönetimi freni patlamış kamyon gibi yokuş aşağı gitmektedir diyerek söze başlayan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz İBB'nin Halk Süt projesi kapsamında süt alımlarını Silivri ve Çatalca'dan almadığını belirterek şunları söyledi: "Halksüt olayında ısrarla Çatalca ve Silivri'den süt alındığını söylüyorsunuz. Kooperatiften aldığınızı söylüyorsunuz. Ben yazın her gün köyleri gezdim. Muhtara sordum, hayvancıya sordum, çiftçiye sordum. Bir kişide İBB'ye ben süt veriyorum demedi. Bir kişi bile demedi. Gelin buyurun Silivri'de 'süt sağım şenliği' yapalım. Süt aldığınız çiftçilerle beraber. Var mısınız? Ekrem Bey gelsin görelim kimden süt alıyorsa o çiftçileri de görelim hayvancıları da görelim. Çünkü Benim gezdiğim gördüğüm bir köyden bir Allah'ın kulu çıkıp be İBB'den süt veriyorum demedi. Sosyal medyaya baktığımızda, Silivri'de ki ve Çatalca'da ki sütçü süt veriyor İBB'ye…"



'İBB ALGIYLA YÖNETİLMEYE ÇALIŞILIYOR'



Yılmaz konuşmasının devamında İBB'ye şu eleştirilerde bulundu: *İBB sinek, sivrisinek ve haşeratla mücadele sorumlu kurumken, bu işlemleri yapmadı. Belediyelere en yoğun şikayet uçkunla mücadeleye ilişkin geldi. Vatandaş, sorumluluğun kimde olduğuna bakmıyor, sinek var mı yok mu onunla ilgileniyor. Bir kez daha söylüyorum İBB uçkunla mücadelesinde ekipman ve bütçesiyle birlikte 39 ilçe belediyesine devretmeli. Bu şekilde 2-3 ay şikayet gelir sonra biter düşüncesiyle bu problemle baş edemezsiniz.

*İSKİ'nin yalnızca vizyonunun ve misyonunun İstanbul'a temiz su sağlamak ya da atık suları bertaraf etmek olmadığını anlayın. İSKİ çok devasa, çok operasyonel ve vizyonel bir kurum ama İSKİ'nin hafızasını da yok ettiniz. 2 buçuk yıl oldu İstanbul'da ıslah ettiğiniz bir dere yok. Bitirdiğiniz bir ileri biyolojik arıtma tesisi yok. İSKİ'nin vizyonel projelerini hayata geçirmeden 5 yıl geçip gidecek, kaybeden İstanbul, çevre ve doğa olacak. Müsilajı hep beraber yaşadık. İSKİ hazırda bekleyip Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın müsilajla ilgili yapması gerekenleri mi bekleyecek? Veya İSKİ'nin yapması gereken görev ve sorumluluklarını da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yapmasını mı isteyecek? Ben İSKİ'nin bugünkü gidişatından hiçbir projenin bırakın başlamasını hayata dahi geçiremeyeceğini düşünüyorum. Silivri merkezindeki sokakların bordür, aydınlatma, kaldırım ve asfaltını yapmak istiyoruz. İSKİ'nin buraya girip altyapı probelemlerini halletmesi gerektiğini söylediğimizde İSKİ'den 'Bütçe yok, para yok, İSTON'dan boru alamıyoruz' yanıtları geliyor. Yani 1 kilometrelik sokakların altyapı işlerini yapmakta dahi zorlanıyoruz.



*İSPARK ettiği zararla konkordato ilan etme noktasına gelmesiyle gündemde. Yaklaşık 65 milyon TL zararı konuşuluyor. İSPARK bu haldeyken bazı ilçe belediyelerine yok kenarı parkları işletme yetkisini devretmeye başladı. Ancak Silivri Sahilde Silivri Belediyesi ait 60 araçlık bir otopark var. Büyükşehir Belediyesi Başkanı adına Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan'dan bu otoparkı İSPARK'a devrini istediğine ilişkin yazı aldık. 60 araçlık otoparkla 65 milyon TL'lik zararı mı karşılamayı düşünüyorsunuz? İSPARK'ın Silivri'de 650-700 araç kapasiteli otoparkları var ve ciddi zarar ediyorlar. İBB Başkanı İmamoğlu'na çağrıda bulunuyorum. Maltepe'de, Ataşehir'de yaptığınız gibi Silivri'deki İSPARK otoparklarını Silivri Belediyesi'ne devredin. Sizden daha ucuz, daha kaliteli ve daha uygun şartlarda oralarda hizmet verelim.



*Ekrem Beyin ve İBB'nin yaptığı çalışmalar, yapılan çalışmalardan farklı bir şekilde algı operasyonuyla basına servis ediliyor. İBB'nin sosyal medya hesapları algı üzerine kuruluyor. Ortaklaşa yapılan çalışmaları yalnızca İBB'nin çalışması gibi kamuoyuna lanse ediliyor. Yapmış olduğunuz algı çalışmasından bir tanesini İstanbullularla paylaşmak istiyorum. İBB Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün bir videosu 2 gün önce yayımlandı. Önceki dönemi kötülüyor. Çamur, toz, toprak algısı yapılıyor. Silivri'de yapılan Boğluca Yaşam Vadisi.. Bu alan devlet hastanesinin arkasında dere kenarında olan kuzeye doğru 50 bin metrekareyi kapsayan bir rekreasyon alanı. 4 etaplı bir projeyi Silivri Belediyesi olarak bizler çizdik. Daha sonra Park ve Bahçeler Müdürü Çağatay beyle gçrüştük, projeyi gösterdik, bu projeyi yapmak istiyoruz ancak Park ve Bahçeler ile Ağaç A.Ş'den ağaç, bitki ve kent mobilyaları ihtiyacımız olabilir. Çağatay Bey bu projeyi kendilerinin yapabileceğini, Silivri'ye bir yatırımlarının olmasını istedi. Biz de hiçbir siyasi çekincemiz olmadan kendi projemizi geçen yıl Ramazan ayında teslim ettik. 1 buçuk yıl geçti sadece ilk etabı tamamlandı. Videoda buranın çöplük ve hafriyatların toplandığı alan olarak söyleniyor. Silivri Merkezi'ne, derenin kenarına, hastanenin arkasına hafriyat dökülebilme şansı var mı? şimdi karalama yaparken kimi karalıyorsun? 10 yıl boyunca orada uyuyan CHP'li Belediye Başkanını karalıyorsun.



* 4 tane kreş yeri verdik size 2'sini bitirdiniz, 1'ini 'yapamayız' diyerek iptal ettiniz, diğeri hala bekliyor. AK Partili arkadaşlarımızla süresi geçmiş olmasına rağmen kreşlerin yerlerinin tahsisini yeniledik. Engelli Koordinasyon Merkezi için arsa talep ettiniz, arsa verdik 2 yıldır hiçbir şey yapamadınız. Engelli Koordinasyon Merkezi'nin temelini attık biz attık çok şükür.



*Algı yapmak istediğiniz ve sürekli çuvalladığınız bir konu ise tarım ve tarıma verdiğiniz destekler. Büyükşehir Belediyesi geçen yıl fide dağıttı. Dağıtırken 'alım garantili' dedi. Yani ekilen, dikilen elde edilecek ürünleri 'İBB olarak almaya talibiz' dediniz. Sonra ne oldu? çiftçi kapınıza dayandı, 'Çiftçilere gelin Anadolu yakasında Kadıköy Köy Pazarı'nda ürünlerinizi satın' dediniz. Yani alım garantisi dediğiniz olayın altı bomboş çıktı.