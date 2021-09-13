İşadamı İsmet Güral 12 derslikli ana okulu yaptırıyor

İsmet Güral
'ın eşi Av.Nesrin Güral
'ın adını taşıyan 12 derslikli modern Ana Okulunun yapım protokolü Kütahya
Valiliğinde imzalandı.
Kütahya Valisi Ali Çelik: " Şehrimizin hayır sever İşadamı İsmet Güral tarafından yaptırılacak olan 12 derslikli "Nesrin Güral Anaokulunun" protokolünü imzaladık. Sayın İsmet Güral ve hayırsever Sayın Nesrin Güral hanımefendiye şehrimiz adına teşekkür ediyor, okulun Kütahya'mıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Bilindiği gibi, Ülkemize kazandırdığı Sanayi ve Turizm yatırımları ve tesisleri ile uluslaraarası ödüller kazanan İsmet Güral Macaristan Ege Bölgesi
Fahri Konsolosu olarak;Türk- Macar dostluğuna üstün hizmetlerinden dolayı; 2 Macaristan
Cumhurbaşkanı tarafından Macaristanın en büyük nişanını alarak bir rekora imza atmıştı. Dumlupınar Üniversitesi
ile Macaristan'ın olduğu kadar Avrupa
'nın köklü Üniversitelerinden olan Pecs Üniversitesinin Kardeş Üniversite başlatması ve geliştirmesi nedeniyle, kendisine Pecs Üniversitesi tarafından düzenlenen bir törenle " Fahri doktora diploması"tevcih edilmişti.
Ayrıca İsmet Güral'a TBMM tarafından üstün hizmet madalyası verilmişti.