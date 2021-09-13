İsmail İsminin Anlamı ve Kökeni Nedir, Kur’an’da Geçiyor Mu? İsmail TDK Sözlükte Ne Demek?

İsmail ismi özellikle dini bir değeri bulunması sebebi ile erkek bebekler için anne ve baba adayları tarafından sık tercih edilen isimlerden bir tanesidir. Bu ismin anlamı karşımıza " yüce yaratanı işiten kişi" olarak çıkmaktadır. Ayrıca bu ismin kökeni de İbranice diline dayanmaktadır.

İSMAİL İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

İsmail isminin eskimeyen bir isim olmasının nedenleri arasında hem dini hem de güzel bir anlamı bulunması ayrıca bu ismin telaffuzunun güzel olması bulunmaktadır. İsmail isminin anlamı da anne ve baba adayları tarafından merak edilen konular arasında yer alır. Bu ismin 2 anlamı bulunmaktadır. Birinci anlam " yüce yaratanı işiten kişi" , ikinci anlam ise " Peygamber olan Hz. İbrahim'in oğlunun adı" olarak karşımıza çıkar.

İSMAİL İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Peygamberlerin oğullarına koyduğu isimlerden bir tanesi olan İsmail ismi hakkında merak edilenlerden bir tanesi de bu ismin Kur'an- ı Kerim içerisinde yer alıp almamasıdır. İsmail ismi Kur'an-ı Kerim içerisinde yer almaktadır. Bu isim Kur'an- ı Kerim içerisinde Bakara Suresi 125. Ayette, Ali İmran Suresi 84. Ayette, Enam Suresi 86. Ayette ve Enbiya Suresi 85. Ayette yer almaktadır.

İSMAİL İSMİNİN KÖKENİ NEDİR?

Kur'an içerisinde yer alan bir isim olan İsmail ismi hakkında merak edilen hususlardan bir tanesi de bu ismin kökenidir. İsmail isminin kökeni eski bir dil olan İbranice diline dayanmaktadır.

İSMAİL NE DEMEK?

Genellikle dini inançlar gözetilerek erkek çocuklara verilen isimlerden bir tanesi olan İsmail ismi hakkında merak edilen pek çok soru bulunmaktadır. Bu sorulardan bir tanesi de İsmail kelimesinin ne demek olduğudur. İsmail kelimesinin Türk Dil Kurumu tarafından açıklanmış bir anlamı bulunmamaktadır ancak bu ismin anlamının "yüce yaratanı işiten kişi" olduğunu söylemek mümkündür.