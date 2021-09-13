İsra İsminin Anlamı ve Kökeni Nedir, Kur’an’da Geçiyor Mu? İsra TDK Sözlükte Ne Demek?

Hem dini değeri bulunması nedeni ile hem de ülkemizde çok sık kullanılmayan bir isim olması nedeni ile son dönemde anne ve babaların ilgisini çeken isimlerden bir tanesi İsra ismidir. Bu ismin kökeni Arapça diline dayanmaktadır ve bu ismin anlamı "sürekli hareket ve seyahat eden kişi" şeklindedir.

İSRA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

İsra ismi özellikle bebekleri için nadir kullanılan isim arayışında olan anne ve babaların dikkatini çeken isimler arasında yer almaktadır. Bu isim bazı anne ve babaların dikkatini dini bir anlam taşıması ile de çekmektedir. İsra isminin anlamı anne ve baba adayları tarafından merak edilmektedir. Bu ismin 3 anlamı bulunmaktadır. İsra isminin birinci anlamı "sürekli hareket ve seyahat eden kişi" , ikinci anlamı "gündüzleri dinlenen, geceleri yürüyen" üçüncü ve son alamı da "Hz. Muhammed'in miraç mucizesini anlatan surenin ismi".

İSRA İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

İsra ismi, ülkemizde pek yaygın olmayan kız isimlerinden bir tanesidir. Bu isim hakkında merak edilen pek çok husus bulunur. Bu hususlardan bir tanesi de bu ismin Kur'an-ı Kerim içerisinde geçip geçmediğidir. İsra ismi Kur'an-ı Kerim içerisinde geçmektedir. Kur'an-ı Kerimde İsra isimli bir sure bulunmaktadır. İsra ismi de Kur'an-ı Kerimde İsra Suresi 1 ayette geçmektedir.

İSRA İSMİNİN KÖKENİ NEDİR?

Kur'an- ı Kerimin 17. Suresinin ismi olan İsra, hakkında merak edilen konular arasında bu ismin kökeni de bulunmaktadır. İsra isminin kökeni karşımıza Arapça dili olarak çıkmaktadır. Bu isim dilimize Arap toplumları ile olan etkileşimler sonucu geçmiştir.

İSRA NE DEMEK?

İsra ismi hem güzel söyleniyor olması nedeni ile hem de dini bir anlam taşıması nedeni ile ülkemizde sık sık tercih edilen isimler arasında yer almaktadır. İsra kelimesinin ne demek olduğu anne ve baba adayları tarafından merak edilen konular arasındadır. İsra isminin sözlükte bulunan anlamı "sürekli hareket ve seyahat eden kişi" şeklindedir.