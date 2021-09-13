İstanbul’da okulların açılması trafiği yoğunlaştırdı

Okulların açılması ve servislerin yola çıkması ile birlikte daha önce rahat olan İstanbul trafiği sabah ve akşam saatlerine doğru yoğunluk oluşturmaya başladı.

Zeytinburnu, Cevizlibağ, Şirinevler metrobüs duraklarında yoğunluk yaşanırken, Şirinevler otobüs durağında araç bekleyenler zaman zaman uzun kuyruklar oluşturuyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikameti Saadetdere mevkisinde başlayan trafik, Halıcıoğlu'na kadar devam ederken, ters istikamette trafik akışı bazı noktalarda yavaşladı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün giriş ve çıkışlarında yoğunluk görüldü.

Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu Edirne istikametinde Sancaktepe ve Ataşehir arasında trafikte yoğunluk yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası'na göre, sabahın erken saatlerinde yüzde 60'a varan yoğunluk oranı, saat 09.10 itibarıyla yüzde 53 olarak ölçüldü. Okulların çıkış saatlerinde de sabah olduğu gibi yoğunluk artarak devam etti. Yoğunluk saat 17.00 sıralarında yüzde 55'e kadar yükseldi.