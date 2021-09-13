İstanbul’da suç örgütüne operasyon! 62 kadın kurtarıldı

İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Beyoğlu ve Beşiktaş İlçeleri dahilinde "Palalı Sabri" kod adı ile bilinen S.Ç. isimli kişinin suç işlemek amacıyla örgüt kurduğunu, örgüte üye olan kişiler vasıtasıyla işletilen gece kulüplerinde zorla kadın çalıştırdıklarını tespit etti.

Beyoğlu İlçesi Talimhane ve Oda Kule mevkilerinde iki ayrı gece kulübü, pansiyonlar, kuaför salonları, market bulundurarak bir nevi yerleşke edindikleri saptanan çete üyelerinin zorla tutulan kadıların pasaportlarına ve cep telefonlarına el koydukları saptandı.

Kadınların gece kulüplerine sevkinin kaldıkları pansiyonlardan özel VIP araçlar kullanılarak yapıldığı belirlendi. Kadınlara Arap asıllı erkek turistlerle zorla fuhuş yaptırıldığı tespit edildi.

6 şüpheli operasyonla yakalandı. Gece kulüplerinde zorla çalıştırıldıkları ve fuhuşa zorlandıkları iddia edilen ve çoğunluğu Fas uyruklu olan toplam 62 mağdur kadın örgütün elinden kurtarılarak muhafaza altına alındı. Operasyonda bir ruhsatsız tabanca ve 28 mermi ele geçirildi.

Öte yandan Palalı Sabri kod adlı S.Ç'nin yurt dışına firar ettiği, kardeşi M.Ç'nin ise gözaltında olduğu öğrenildi.