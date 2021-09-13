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Giriş Tarihi: 13.9.2021 15:07

İtfaiyeden “yüzük” operasyonu

ATA GÜNDÜZ KURŞUN ATA GÜNDÜZ KURŞUN
İtfaiyeden “yüzük” operasyonu

Afyonkarahisar’da parmağına taktığı yüzüğü çıkaramayan bir kadın, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Afyonkarahisar'da parmağına taktığı yüzüğü çıkaramayan bir kadın, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Yüzük, özel ekipmanlar kullanılarak çıkarıldı.

Karşıyaka Mahallesi'nde ikamet eden Şeyma K. isimli kadın, parmağına taktığı yüzüğü çıkaramayınca, evine yakın olan Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne giderek ekiplerden yardım istedi. Parmağı morarmaya başlayan ve acı içinde kalan kadını sakinleştiren itfaiye ekipleri, ardından müdahaleye başladı. Ekipler yaklaşık 5 dakika süren bir müdahalenin ardından özel ekipmanlar kullanarak Şeyma K.'nın parmağına sıkışan yüzüğü çıkarmaya başardı.

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İtfaiyeden “yüzük” operasyonu
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