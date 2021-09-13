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Giriş Tarihi: 13.9.2021 21:57 Son Güncelleme: 13.9.2021 21:57

Japon turisti bıçaklayan zanlı tutuklandı

VEDAT YETİK VEDAT YETİK
Japon turisti bıçaklayan zanlı tutuklandı

Bisikletiyle dünya turuna çıkan Japonya vatandaşı Shogan Kameda, konaklamak için kaldığı Elazığ'ın Sivrice ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle bıçaklanarak yaralandı. Hastaneye kaldırılan Japon turist tedavi altına alınırken, saldırgan polis tarafından yakalandı.

12 senedir dünyanın bir çok ülkesini bisikletiyle gezen 45 yaşındaki Japon Shogan Kameda, 10 ay önce Türkiye'ye geldi. Muş'tan sonraki durağı Elazığ olan Japon Turist Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölünde kampa girdi. İddiaya göre, Kamada dişlerini fırçaladığı esnada tanımadığı bir kişi tarafından bıçaklandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine yaralı turist ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi devam eden Kamada'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ZANLI TUTUKLANDI

Japon turisti bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Yaşı küçük zanlıyı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Japon turisti bıçaklayan zanlı tutuklandı
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