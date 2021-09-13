Japon turisti bıçaklayan zanlı tutuklandı

12 senedir dünyanın bir çok ülkesini bisikletiyle gezen 45 yaşındaki Japon Shogan Kameda, 10 ay önce Türkiye'ye geldi. Muş'tan sonraki durağı Elazığ olan Japon Turist Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölünde kampa girdi. İddiaya göre, Kamada dişlerini fırçaladığı esnada tanımadığı bir kişi tarafından bıçaklandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine yaralı turist ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi devam eden Kamada'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ZANLI TUTUKLANDI

Japon turisti bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Yaşı küçük zanlıyı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.