Karadeniz’de hamsi bolluğu

Samsun
'da uzun bir aradan sonra ilk kez Eylül ayında hamsi bolluğu yaşanıyor. Yerli hamsi kilosu 20 liradan tezgâhlardaki yerini aldı. 1 Eylül tarihinde açılan balık av sezonu ile birlikte hem satıcılar hem de vatandaşların yüzü gülüyor. 20 yılı aşkın süredir balıkçılık yapan Yaşar Köse, " Bu sezon çok iyi başladı. Sanırım 10 yıldır ilk kez Eylül ortasında hamsi çıktı. Normalde Ekim ayının ortalarında hamsi çıkardı. hamsi tezgahtaki yerini aldı, kilosu 20 liradan. Açıkçası bu hamsinin bizlere yaptığı sürpriz" dedi. Köse sezonun başladığı 1 Eylül günü kilosu 35 liradan satılan istavrit balığının kilosunun 10 liraya kadar düştüğünü söyledi. Palamutun tanesi ise 25 liradan satılıyor.