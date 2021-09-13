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Giriş Tarihi: 13.9.2021 15:18

Kargo aracıyla yüzlerce kaçak sigara taşıdı

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Kargo aracıyla yüzlerce kaçak sigara taşıdı

Bolu'da Narkotik Şube Müdürlüğü ekipkleri tarafından otobanda yapılan aramada kargo aracında yüzlerce kaçak sigara ele geçirildi.

Bolu Jandarma Alay Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından otobanda, doğu illerinden İstanbul iline seyahat eden bir kargo aracında yapılan aramada 56 bin 645 paket kaçak sigara kağıdı, 470 paket kaçak sigara ve 13 paket kaçak aromalı tütün ele geçirildi.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, Bolu İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar neticesinde kargo aracında arama yapıldığı belirtildi. Aramada, 56 bin 645 paket kaçak sigara sarma kağıdı, 470 paket kaçak sigara ve 13 paket kaçak aromalı tütün ele geçirildiği kaydedildi.

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Kargo aracıyla yüzlerce kaçak sigara taşıdı
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