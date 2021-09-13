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Giriş Tarihi: 13.9.2021

Karşı şeride geçip, midibüse çarpan otomobildeki 5 kişi öldü

Karşı şeride geçip, midibüse çarpan otomobildeki 5 kişi öldü
Ankara'da, servis midibüsüyle çarpışan otomobildeki 5 kişi yaşamını yitirdi. Kaza, dün 18.00 sıralarında Etimesgut ilçesi Topçu Mahallesi 1544 Cadde üzerinde meydana geldi. Emirhan A. yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak bariyerleri aşıp karşı şeritten gelen servis midibüsüyle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobildeki Ebubekir D., Emirhan A. ve Baran B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilde sıkışan yaralılar Buğra Ö. ve Eren A. ise itfaiye ekipleri rtarafından çıkarılıp çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ancak, Buğra Ö. ve Eren A. da tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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Karşı şeride geçip, midibüse çarpan otomobildeki 5 kişi öldü
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