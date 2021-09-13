Kavanozun içinden 312 parça tarihi eser çıktı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin istihbarat çalışması sonrası V.Ç'nin elinde kültür ve tabiat varlığı bulunduğu bilgisine ulaşıldı.



Takibe alınan ve ekiplerin "dur" ihtarına rağmen aracıyla kaçan V.Ç. Amasya merkeze bağlı Kızılca köyünde yakalandı.