Korona çıktı, karantina sonrası tutuklanacak

Konya
'da, kendisini polis olarak tanıtan ve hakkında onlarca farklı suçtan cezası bulunan şüpheli Hasan Sabancı
(41) yakalanarak gözaltına alındı. Sabancı'nın sosyal medya üzerinden tanıştığı kadınlara kendisini polis olarak tanıtıp, kredi çektirerek dolandırdığı belirtildi. Kovid-19 testi pozitif çıkan dolandırıcı, karantinasının ardından cezaevine gönderilecek. Sabancı'nın, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, tehdit ve hakaret suçlarından aranması olduğu, 6 firar dosyası ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi.