Koronavirüs akciğer kanserini taklit etti

Kahramanmaraş
'ta akciğer kanseri
teşhisi konulan N.T.'nin (52) Kovid testi pozitif çıktı. Ameliyat öncesi Kovid-19 tedavisi gören N.T.'ye yapılan tetkikler sonucu koronavirüsün akciğer kanserini taklit ettiği tespit edildi. Sütçü İmam Üniversitesi
'nden Dr. Fatoş Kozanlı, koronavirüsün akciğer kanserini taklit etmesinin dünya tıp literatüründe bir ilk olduğunu söyledi.
Kozanlı, tedavi sonrası tomografisi çekilen N.T.'nin akciğerindeki tümörün yok olduğunu söyleyerek "Şimdi sonuç bilgilerinden başlangıca gittiğimizde, bu bir akciğer kanseri olsaydı, ortadan kalkması mümkün değildi. Başka bir patolojiye bağlı durum olsaydı, yine verdiğimiz tedaviyle ortadan kalkmasını çok beklemeyiz. Antiviral tedavisi verdik ve hastanın radyolojik bulguları neredeyse tamamen normale döndü" diye konuştu.