En son arkadaş grubunda aynı tavsiyelerde bulunduktan 1 hafta sonra yapılan testin pozitif çıkması üzerine, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm tedavilere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.