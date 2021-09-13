Küçük Beliz yaşam mücadelesini kaybetti! Annesiyle aynı mezara defnedildi

Müzisyen Yeliz Aykaç, 2 buçuk yaşındaki kızı Beliz Aykaç, kendisi gibi müzisyen eşi Burak Aykaç, kayınvalidesi Seher Aykaç ve kayınpederi Muharrem Aykaç ile 19 Temmuz'da memleketi Sivas'a bayram tatilini geçirmek üzere yola çıkmışlardı. Kurban Bayram tatili nedeniyle memleketleri Sivas'ın Divriği İlçesine giden 55 yaşındaki Muharrem Aykaç yönetimindeki otomobil Yozgat - Sivas karayolunda takla attı.
KÜÇÜK BELİZ YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ ALTINA ALINDI
Kazada araçta bulunan İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı mezunu müzisyen Yeliz Aykaç (32) hayatını kaybetti. Yeliz Aykaç'ın kendi gibi müzisyen eşi Burak Aykaç (28), kızı Beliz (2,5) ile kayınpederi Muharrem Aykaç (55) ve kayınvalidesi Seher Aykaç (50) yaralandı. Kazada ağır yaralanan 2 buçuk yaşındaki Beliz Aykaç Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altına alındı.
BELİZ YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
Kaldırıldığı hastanede 8 hafta tedavi gören 2 buçuk yaşındaki Beliz, dün hayatını kaybetti. Beliz için Gazi Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Türk Halk müziği sanatçıları Erdal Erzincan, Tolga Sağ ve Tayyar Erdem'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı. Cenaze töreninde baba Burak Aykaç tabutun başında bekledi. Beliz'in tabutuna annesinin tülbendi konuldu.
ANNESİYLE AYNI MEZARA DEFNEDİLDİ
Babası Burak Aykaç anneannesi Arife Kılıç, dedesi Muzaffer Kılıç ve babaannesi Seher Aykaç taziyeleri kabul etti. Anneanne Arife Kılıç güçlükle ayakta dururken, torununun tabutuna sarılarak ağladı. 2 buçuk yaşındaki Beliz, Alibeyköy'de bulunan Hasdal Mezarlığı'nda annesiyle aynı mezara defnedildi.
KÜÇÜK KIZI İÇİN DUA İSTEMİŞTİ
Öte yandan Bırak Ayçak eşinin cenaze namazı öncesinde hastanede yatan kızı için dua istemişti. Baba Aykaç, "Meleğim gitti, dünyanın en iyi insanıydı, çorabıma kadar ütülerdi, benim bülbülüm gitti. Ona albüm nasip olmadı, hatta bagajı doldurduk, ona videolar çekecektik köyde olmadı. O da çok hevesliydi, ben de öyle... Olmadı. Çocuğu çok kötü durumda şu anda, herkesten dua bekliyorum" ifade etmişti.