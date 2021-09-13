Küçük Beliz yaşam mücadelesini kaybetti! Annesiyle aynı mezara defnedildi

KÜÇÜK KIZI İÇİN DUA İSTEMİŞTİ

Öte yandan Bırak Ayçak eşinin cenaze namazı öncesinde hastanede yatan kızı için dua istemişti. Baba Aykaç, "Meleğim gitti, dünyanın en iyi insanıydı, çorabıma kadar ütülerdi, benim bülbülüm gitti. Ona albüm nasip olmadı, hatta bagajı doldurduk, ona videolar çekecektik köyde olmadı. O da çok hevesliydi, ben de öyle... Olmadı. Çocuğu çok kötü durumda şu anda, herkesten dua bekliyorum" ifade etmişti.