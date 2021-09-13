Kurdelesini Kılıçdaroğlu’nun kestiği anaokulunda temizlik öğretmenlere kaldı!

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla açılışı düzenlenen Zübeyde Ana Çocuk Akademisinde yeni bir skandal yaşandı. Okulda eğitim ve öğretimde görev yapmak üzere 12 öğretmenle anlaşan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz; okulun temizlik, yemek ve çocukların alt temizliğini de öğretmenlerin yapmasını istedi.

Mudanya Belediyesi, çocukların bilim, sanat, oyun, müzik ve sportif etkinliklerde bulunması için, 9 sınıf, 2 bin 194 metrekare yeşil alana ve 3 bin 620 metrekare inşaat alanına sahip 200 öğrenci kapasiteli bir Çocuk Akademisi inşa ettirmişti. Mudanyalıların tüm itirazlarına rağmen Mudanya'nın merkezine uzak bir bölgede inşa edilen okul için 26 Mart tarihinde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun da katılımıyla görkemli bir açılış yapılmıştı. Başkan Türkyılmaz, okulun eğitmen ve idari kadrosunun oluşturulduğunu belirterek, Çocuk Akademisinin eylülde kapılarını açacağını duyurmuştu.

SABAH Gazetesi 11 Ağustos'ta anaokulunun açılmadığını haber yapması üzerine 13 Ağustos'ta CHP'li Başkan, haberi yalanlamak için öğretmenlerle birlikte poz vererek okulun 200 öğrencisiyle eğitim dönemine hazır olduğunu iddia etmişti.

TEMİZLİK PERSONELİ VE GÖREVLİ ALMADI

Merkeze uzaklığı nedeniyle kayıt olan öğrenci sayısının beklentilerin çok altında kaldığı okulda Türkyılmaz'ın temizlik ve diğer görevler için personel almadığı ortaya çıktı. Eğitim için anlaştığı 12 öğretmenden, okulun temizlik, yemek ve çocukların altlarının temizliğini de yapmalarını isteyen Türkyılmaz, öğretmenlerin tepkisiyle karşılaştı. Yaşanan durum karşısında şoke olan öğretmenler anlaşmalarını fesh ederek okuldan ayrıldı. Türkyılmaz, 2014 yılından bu yana hayata geçirebildiği tek hizmet olan Çocuk Akademisini faaliyete sokamadı.

"ÖĞRETMENLERİMİZİN HEPSİ ÇOK KIYMETLİ" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz 13 Ağustos tarihinde Zübeyde Ana Çocuk Akademisi'nin eğitim kadrosuyla bir araya gelen ve basına adeta şov yapan Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "En değerli varlığımız, yavrularımız için anaların anası Zübeyde Anamızın adıyla projelendirdiğimiz çocuk akademimiz ilk öğrencilerini bu yıl ağırlamaya başlayacak. Ne kadar gurur duysam az. Ülkemizin güçlenmesinin çocukların alacağı sağlam temellere dayanan bir eğitimle mümkün olduğuna inanıyorum. Birbirinden yetenekli öğretmenlerimiz, geleceğimizin aydınlık yarınlarını yetiştirecek" demişti.

Bu açıklamalarına rağmen, Türkyılmaz, okulun temizlik ve yemek işlerini öğretmenlere yaptırmaya kalkıştı.

SABAH'I YALANLAMAK İSTERKEN YALANCI DURUMUNA DÜŞTÜ

Sabah Gazetesi 11 Ağustos'ta Mudanya Belediyesi tarafından yapılan Zübeyde Ana Çocuk Akademisi'nin Kılıçdaroğlu'nun kurdelesini kesmesine rağmen hizmete girmediğini "Mudanya'da Anaokulu fiyaskosu" başlığıyla duyurmuştu. Bunun üzerine harekete geçen Türkyılmaz, apar topar 12 öğretmeni işe alıp 200 kayıt için başvuru yapıldığını açıklamıştı. Başkan Türkyılmaz, hem sosyal medya hesaplarında hem de kendi finanse ettiği bazı yayın organlarında haber yaptırarak anaokulunun yeni döneme hazır olduğunu ileri sürmüştü. Ancak eğitim-öğretim döneminin başlamasına rağmen Zübeyde Ana Çocuk Akademisi'nde tek bir çocuk sesi duyulamadı.

Kurdeleyi Kılıçdaroğlu kesmişti, görkemli törenle açılan anaokulu faaliyete geçmedi