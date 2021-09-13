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Giriş Tarihi: 14.9.2021 01:00

Kuzey Marmara Otoyolu’nda kamyona çarpan TIR şarampole devrildi: 1 yaralı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Kuzey Marmara Otoyolu’nda kamyona çarpan TIR şarampole devrildi: 1 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu’nda önünde gitmekte olan kamyona çarpan TIR, bariyerleri aşarak devrildi. Kazada TIR sürücüsü yaralandı.

Kaza, 22.00 sıralarında Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Gür'ün kullandığı 34 898 plakalı TIR, bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak önünde gitmekte olan Bilal Yığın idaresindeki 34 BLL 506 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan TIR, bariyerleri aşarak şarampole devrildi.


YARALI HASTANEYE KALDIRILDI


Kazayı gören sürücülerin haber vermesiyle olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şoför mahallinde sıkışan sürücü Mehmet Gür, vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yolda yeni bir kaza yaşanmaması için jandarma ve yol bakım ekipleri önlem aldı. Hasar meydana gelen TIR ve kamyonun kaldırılması sonrasında yolda trafik normale döndü. Jandarma ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

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Kuzey Marmara Otoyolu’nda kamyona çarpan TIR şarampole devrildi: 1 yaralı
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