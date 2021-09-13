Mahalleye yoğurt bırakan 3 temaslı ŞOK uygulamada yakalandı

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri kent merkezi Çalılıöz Mahallesi'nde ŞOK uygulama yaptı. Durdurdukları bir otomobildeki sürücü Tahsin K'nın (35) sorgulaması yapıldı.



Yapılan HES kodu sorgulamasında sürücünün koronavirüs temaslısı olduğu ve evinde karantinada olması gerektiği anlaşıldı. Olay üzerine Kırıkkale Valiliği İl Salgın Denetim Merkezi'ne haber verildi.





Salgın Denetim Merkezi olay yerine gelerek sürücü 35 yaşındaki Tahsin K. ile araçta yolcu olan eşi Sultan K. ve oğlu Murat Can K'nın evde bulunan diğer oğullarından dolayı koronavirüs temaslısı olduğu ve evlerinde karantinada bulunmaları gerektiği anlaşıldı.



Sorgulamaları yapılan sürücü ile eşi ve oğluna 4 bin 50'şer lira idari para cezası uygulandı. Temaslı sürücü ve beraberindekiler, polis ve salgın ekiplerince evine kadar götürülerek karantinada kalmaları gerektiği belirtildi. Temaslı sürücünün, başka bir mahalleye yoğurt bırakmaya gittiği ve eve dönüşlerinde ekiplere yakalandığı belirtildi.