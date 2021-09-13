‘Marihuana Tülay’ yakayı ele verdi

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Hamidiye Mahallesi'nden gelen ihbar üzerine harekete geçti. İhbarcı; 55 yaşlarında bir ayağı aksayan, elinde baston bulunan bir kadının sürekli mahalleye geldiğini ve para karşılığında uyuşturucu madde sattığını söyledi. Kağıthane Asayiş Büro Amirliği Polisleri; şüpheliyi Gülhan Sokak üzerinde buldu ve gizlice fiziki takibe aldı.





Elinde baston olan kadın şüpheli yanına gelen bir kişiye küçük bir poşet verdi ve para aldı. Polisler, kadının yanından ayrılan Evren Ç.'ye (41) üst araması yaptı. Evren Ç.'nin üzerinde iki parça halinde şeffaf kilitli poşet içerisinde 6 gram "Marihuana" isimli uyuşturucu madde bulundu. Evren Ç. gözaltına alındı. Uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen Tülay T. (50) de gözaltına alındı. Tülay T.'nin cezaevi firarisi olduğu, hırsızlık ve uyuşturucu ticareti içerikli 8 dosyadan arandığı ve 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu saptandı.

8 YIL 4 AY KESİLMİŞ HAPİS CEZASI VAR

"Yağma, Yankesicilik, Kasten Yaralama, Tehdit, Hakaret, Kurumdan Hırsızlık, Açıktan Hırsızlık, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Gözaltına Alınan Tutuklu veya Hükümlünün Kaçmasına İmkan Sağlama, Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet ve Başkasına Ait Kimlik Kullanma" suçlarından kaydı bulunan ve üzerinden iki parça uyuşturucu madde çıkan şüpheli Tülay T.'nin Kağıthane Hamidiye Mahallesi'ndeki ikamet adresine baskın yapıldı.





Evin farklı bölmelerinde vakumlu ve şeffaf kilitli poşetlerin içerisinde toplamda 777 gram "Marihuana" maddesi, vakumlama poşetleri ve kilitli şeffaf poşetler, 1.70 gram Kokain maddesi, paketlenerek satışa hazır hale getirilen uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan üç hassas terazi, uyuşturucu maddeleri satışa hazır hale getirmek için kullanılan bir baskı makinesi, bir ruhsatsız tabanca ve tabancaya takılı vaziyette içerisinde 6 mermi bulunan şarjör ele geçirildi.