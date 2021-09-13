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Giriş Tarihi: 13.9.2021 15:07 Son Güncelleme: 13.9.2021 15:14

Mersin'de feci kaza! 14 yaşındaki çocuk metrelerce havaya uçtu! İşte saniye saniye o anlar...

İHA
Mersin’de feci kaza! 14 yaşındaki çocuk metrelerce havaya uçtu! İşte saniye saniye o anlar...

Mersin'de bir otomobil 14 yaşındaki çocuğa çok şiddetli bir şekilde çarptı. Çocuk çarpmanın etkisi ile metrelerce havaya uçtu. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, çocuğun ağır yaralı olduğu belirtiliyor.

Mersin'de bir otomobilin çarptığı 14 yaşındaki öğrenci ağır yaralandı. Kazada öğrencinin metrelerce havaya uçması güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, bugün öğle saatlerinde Mersin-Antalya D400 karayolunda Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mersin istikametinden gelen 33 AAJ 261 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan yabancı uyruklu 14 yaşındaki lise öğrencisi Mohammed Ali Kusser'e çarptı.

Otomobilin çarpması ile havaya fırlayıp yere düşen genç ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci ambulansla hastaneye sevk edildi.

Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin çarpmasıyla birlikte öğrencinin metrelerce havaya fırlayıp yere düşüp sürüklenmesi yer aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Mersin'de feci kaza! 14 yaşındaki çocuk metrelerce havaya uçtu! İşte saniye saniye o anlar...
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