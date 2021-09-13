Minik Aykaç son yolculuğuna uğurlandı

Bayram tatili için ailesi ile birlikte Sivas'a giden müzisyen Yeliz Aykaç; eşi, çocuğu, kalınvalidesi ve kayınpederinin de içinde bulunduğu otomobille kaza yaparak olay yerinde can vermiş, 2 buçuk yaşındaki kızı Beliz ise ağır yaralanmıştı. Bugün Yeliz Aykaç'ın eşi Burak Aykaç, sosyal medyada yaptığı paylaşımda 8 haftadır yaşam mücadelesi veren Minik Beliz'in yaşamını yitirdiğini duyurdu. Minik Beliz'in Gazi Cemevi'nden kaldırılan cenazesi, Hasdal Mezarlığı'nda defnedilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı.

Müzisyen ve türkücü Yeliz Aykaç (32), kendisi gibi müzisyen eşi Burak Aykaç, 2,5 yaşındaki kızı Beliz Aykaç, kayınvalidesi Seher Aykaç ve kayınpederi Muharrem Aykaç ile memleketi Sivas'a bayram tatilini geçirmek üzere yola çıkmış ve trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Kazada Burak Aykaç hafif yaralanırken, 2 buçuk yaşındaki Beliz Aykaç ise ağır yaralanmıştı. Burak Aykaç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kızı Beliz Aykaç'ın da hayatını kaybettiğini duyurdu.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Minik Beliz'in cenazesi, uğurlama töreni için bugün öğle saatlerinde Gazi Cemevi'ne getirildi. Cenazeye baba Burak Aykaç, annesi, babası ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda kişi katıldı. Baba Aykaç, kızının fotoğrafına sarıldı, annesi ve babası ise gözyaşları içerisinde minik Beliz'in başından ayrılamadı. Dualar eşliğinde Cemevi'nden kaldırılan Beliz, Hasdal Mezarlığı'nda defnedildi.

CENAZESİNDE KIZI İÇİN DUA İSTEMİŞTİ

Burak Aykaç eşinin cenaze namazı öncesinde hastanede yatan kızı için dua isteyerek, "Meleğim gitti, dünyanın en iyi insanıydı, çorabıma kadar ütülerdi, benim bülbülüm gitti. Ona albüm nasip olmadı, hatta bagajı doldurduk, ona videolar çekecektik köyde olmadı. O da çok hevesliydi, ben de öyle... Olmadı. Çocuğu çok kötü durumda şu anda, herkesten dua bekliyorum" demişti.