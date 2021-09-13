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Giriş Tarihi: 13.9.2021 12:14

Minik Merve son yolculuğuna uğurlandı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Minik Merve son yolculuğuna uğurlandı

Muğla Yatağan’da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanmasının ardından Ege Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan minik Merve gözyaşları içinde memleketinde toprağa verildi.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde İnönü Bulvarı'nda U.Ç. yönetimindeki kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanan 9 yaşındaki Merve Arık, sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Karşıdan karşıya geçmeye çalışırken kamyonetin çarptığı Merve, çevredekilerin yaptığı ilk müdahalenin ardından bölgeye sevk edilen ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, daha sonra İzmir'deki Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmişti. Tedavi altındaki minik Merve, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Küçük kızın cenazesini teslim alan Arık ailesi, kızını memleketlerinde toprağa verdi. Merve Arık'ın cenazesine katılan Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Muğla Milletvekili Yavuz Demir aileye başsağlığı dileyerek; "Dünyalar tatlısı kızımıza Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum." dedi.

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Minik Merve son yolculuğuna uğurlandı
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