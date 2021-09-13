Minik Merve son yolculuğuna uğurlandı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde İnönü Bulvarı'nda U.Ç. yönetimindeki kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanan 9 yaşındaki Merve Arık, sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Karşıdan karşıya geçmeye çalışırken kamyonetin çarptığı Merve, çevredekilerin yaptığı ilk müdahalenin ardından bölgeye sevk edilen ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, daha sonra İzmir'deki Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmişti. Tedavi altındaki minik Merve, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Küçük kızın cenazesini teslim alan Arık ailesi, kızını memleketlerinde toprağa verdi. Merve Arık'ın cenazesine katılan Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Muğla Milletvekili Yavuz Demir aileye başsağlığı dileyerek; "Dünyalar tatlısı kızımıza Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum." dedi.