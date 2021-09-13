Öğrenci servisi 30 metreden uçtu: Yaralılar var

Kazada sürücüler ile serviste bulunan C.K., N.K., C.K., R.K., N.K., M.C.Y. ile ismi öğrenilemeyen iki öğrenci yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk kontrolleri yapılan yaralılar Osmaniye Devlet Hastanesi ile Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.