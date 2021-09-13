Ormanlar için okudular

Erzurum'da faaliyet gösteren özel bir eğitim kuruluşu, lise öğrencileri ile birlikte orman yangınlarına dikkat çekmek için bir etkinlik düzenledi. Erzurum'un Aziziye ilçesinden Atatürk Üniversitesi ormanlık alanına kadar yaklaşık 3 kilometre boyunca doğa yürüyüşü yapan öğrenciler, ormanda kahvaltı yaptıktan sonra kitaplarını çıkardı.

Yaklaşık 2 saat boyunca ormanlık alanda kitap okuyan 45 öğrenci ve öğretmenleri, etkinlik sonunda aynı güzergahtan geri dönerek okullarına gitti. 'Doğada Kitap Okuyoruz' adlı programa katılan öğrencilere, öğretmenler tarafından doğanın önemi de anlatıldı.

Etkinliği düzenleyen okulun müdürü Abdullah Samancı ise "Doğayı çok önemsiyoruz çünkü rahat ve huzurlu yaşamamızın koşulu doğadan geçiyor. Doğa ne kadar temiz ve düzenli olursa, bizim yaşam refahımızda o kadar güzel olur. Geçen yılda gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizde doğaya gelerek kuş evleri kurmuştuk. Bu sene için gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizde son zamanlarda içimizde derin bir yara bırakan orman yangınlarına bir farkındalık oluşturmak ve öğrencilerimizin kendilerini iyi hissetmeleri için doğanın ve kitabın eşsiz birlikteliğini öğrencilerimize yaşatmak için bir araya geldik. Havanın güzelliği ve kitapların o tarifsiz kokusu ile ağaçların etrafında toplanan öğrenciler, kendilerini oldukça iyi hissedip rahat bir nefes aldı. Öğrencilerimizin de isteği üzerine doğamıza sahip çıkmak adına bu programları sık sık tekrarlayacağız" dedi.