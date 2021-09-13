Peçete ile birlikte 100 lirasını çöpe attı ama bulamadı

İlginç olay, İzzet Baysal Caddesinde saat 21.00 sıralarında yaşandı. Serbest meslek ile uğraştığını belirten ve isminin açıklanmasını istemeyen bir vatandaş, "Oğluma okul alışverişi yaptıktan sonra içim kaynadı, cebimde 105 lira para vardı. 5 lirasını dondurmaya verdim, 100 lirasını da dondurmanın yanında verilen peçete ile tutmaya başladım. Fakat o kadar dalgındım ki elimde tuttuğum peçete ile 100 lirayı çöpe atmışım. Durumu sonradan fark ettim. Dakikalarca aramama rağmen çöp kutusunda sadece peçeteyi buldum, 100 liram gitti. Bulana helali hoş olsun" dedi.

Bu ilginç diyaloğun ardından 100 lirasını bulabilme umuduyla vatandaş tekrar çöp kutusuna yöneldi. Kutu içerisindeki çöp naylonunu yere dökerek tekrar aramaya başladı ama arama neticesinde kaybedilen 100 lira yine bulunmadı.