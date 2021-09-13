Pişici amca fenomen oldu

İzmir'in Konak ilçesi Halil Rıfat Paşa semtinde yaşayan evli iki çocuk babası emekli fabrika işçisi 75 yaşındaki Muammer İçelli, hem aile bütçesine katkıda bulunmak hem de çocuklarına ve torununa destek olmak için 4 yıldır eşi Bilgin İçelli'nin (63) yaptığı pişileri Hatay Nokta durağında satıyor. Her gün sabah ezanı okunur okunmaz uyanan Muammer amca, eşinin hazırladığı pişileri plastik kutuya koyduktan sonra pazar arabasıyla taşıyor.





Yaklaşık 2 kilometrelik yolu sabah erken saatlerde yürüyerek gelen Muammer amca tezgah olarak da İnönü Caddesi numara 339 önündeki kablo dolabını kullanıyor. Kablo dolabının üzerine örtüsünü seren daha sonra da plastik kutudaki pişileri koyan Muammer amca, tanesi 2 liradan satış yapıyor. 75 yaşındaki azmi, güleryüzlülüğü, naifliği ve efendiliğiyle gençlere örnek olan Muammer amca, kısa sürede Hatay semtinin en sevilen karakterlerinden biri haline geldi. Muammer amcanın davranışlarını ve müşterileriyle olan ilişkilerini gören gençler bu anları cep telefonlarıyla görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı.

İZLENME REKORU KIRDI

Muammer amcanın videoları sosyal medyada kısa sürede en çok izlenenler arasında girdi, popüler oldu. Yaz, kış, yağmur, çamur demeden sokaktaki kablo dolabının üzerine 4 yıldır her gün tezgahını kuran Muammer amca, semtin en sevilen karakterlerinden biri haline geldi. Kışın yağmurda ıslanmamak için saçak altına, yazın güneşten korunmak için ağaçların altına sığınan Muammer amca, pişi alan müşterilerine de her alışverişten sonra teşekkür etmeyi unutmuyor. Fazla para verildiğinde de kabul etmeyen Muammer amca, naifliği ve kibarlığıyla herkese örnek oluyor.

HİKAYESİNİ SABAH'A ANLATTI

75 yaşındaki Muammer İçelli hikayesini SABAH'a anlattı. Emekli fabrika işçisi İçelli, "Bir kız bir erkek çocuk sahibiyim. Kızım evlendi torun sahibi oldum. Kızımın kızı yani torunum da evlendi bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Torunum Yağmur'un 3 yaşında Açelya isminde bir kızı var. Hem ailemin hem de çocuklarıma ve torunuma maddi açıdan destek olmak için bu işi yapıyorum. Ben ve eşim çalışmayı çok seviyoruz. Her gün 4 yıldır düzenli olarak burada tezgah açıyorum. Kulaklarım biraz ağır işitiyor ama insanları çok seviyorum. Onlar da beni çok sevdiler. Gençler videolarımı çekip sosyal medyada yayınlamış. Bu videoları izleyen insanlar bazen gelip tezgahtaki tüm pişileri alıp gidiyorlar. Pişilerim ne zaman biterse o zaman eve gidiyorum. Çocuklardan para almıyorum. Onlara bedava veriyorum" dedi.





Her gün sabah ezanının ardından uyandığını söyleyen Muammer İçelli, "Halil Rıfat Paşa semtinde oturuyorum. Pazar arabasıyla taşıdığım pişilerimi Nokta durağına getiriyorum. Yolda gelirken hem geziyorum hem de satış yapıyorum. Beni tanıyanlar sabah kahvaltı yapmadan önce benden pişi alıyorlar. Pişilerim ne zaman biterse o zaman eve gidiyorum. Bu semtte artık herkes beni tanıyor" dedi. Muammer amcanın tezgah açtığı yerin yanındaki apartmanda oturan Nilüfer Avcı, "Çok temiz, dürüst bir amcamız. Bu yaşta dilenmiyor çalışıp alın teriyle para kazanıyor. Herkese örnek oluyor. Yazın sıcakta, kışın yağmurda çamurda bile çalışıyor. Biz de elimizden geldiğince ona destek olmaya çalışıyoruz" dedi