İstanbul’da kaçakçılık operasyonu! ’Son kullanma tarihi basma makinesi’ ele geçirildi

İstanbul Polisi; Bayrampaşa Orta Mahalle'de bulunan bir adrese yurt dışından kaçak yollarla kas yapıcı maddeler getirildiğini ve maddelerin söz konusu adreste paketlendikten sonra üzerlerine son kullanma tarihi ve marka etiketi vurularak satıldığını tespit etti. Adrese baskın yapıldı. M.H. isimli şüpheli yakalandı. Adreste yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 400 bin lira olan bin 704 kutu farklı marka ve miligramlarda steroid içerikli kas yapıcı hap, üç bin 320 adet marka ve etiketi bulunmayan sıvı dolu kapsül ve son kullanım tarihi basma makinesi ile aparatları ele geçirildi. Gözaltına alınan M.H. isimli şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.