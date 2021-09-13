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Giriş Tarihi: 13.9.2021 11:20

İstanbul'da kaçakçılık operasyonu! 'Son kullanma tarihi basma makinesi' ele geçirildi

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul’da kaçakçılık operasyonu! ’Son kullanma tarihi basma makinesi’ ele geçirildi

İstanbul’da yurt dışından kaçak yollarla getirilen kas yapıcı maddelerin üzerlerine son kullanma tarihi yapıştırılarak paletlendiği ve satışa sunulduğu bir adrese baskın yapıldı. Piyasa değeri 400 bin lira olan bin 704 kutu farklı marka ve miligramlarda steroid içerikli kas yapıcı hap, üç bin 320 adet marka ve etiketi bulunmayan sıvı dolu kapsül ve son kullanım tarihi basma makinesi ele geçirildi.

İstanbul Polisi; Bayrampaşa Orta Mahalle'de bulunan bir adrese yurt dışından kaçak yollarla kas yapıcı maddeler getirildiğini ve maddelerin söz konusu adreste paketlendikten sonra üzerlerine son kullanma tarihi ve marka etiketi vurularak satıldığını tespit etti. Adrese baskın yapıldı. M.H. isimli şüpheli yakalandı. Adreste yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 400 bin lira olan bin 704 kutu farklı marka ve miligramlarda steroid içerikli kas yapıcı hap, üç bin 320 adet marka ve etiketi bulunmayan sıvı dolu kapsül ve son kullanım tarihi basma makinesi ile aparatları ele geçirildi. Gözaltına alınan M.H. isimli şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

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İstanbul'da kaçakçılık operasyonu! 'Son kullanma tarihi basma makinesi' ele geçirildi
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