Rahatsızlanan dağcılar için 8 saatlik operasyon

Muş'tan gelerek Bitlis'te ki Nemrut Krater Gölü çanağında doğa yürüyüşü yapmak isteyen 6 kişilik grup, yürümeye başladı. Yaklaşık 25 kilometre yürüyen ekipten 2 kişinin rahatsızlandığını söyleyerek 112'yi aradı.

Gelen ihbar üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), AFAD, ve Ahlat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Araçların bulunduğu yerden yaklaşık 10 kilometre yürüyen ekipler, dağda yaralanan Serhat Vural ve Bayram Güzel'i buldu. İlk müdahalesini olay yerinde yapan ekipler, gece karanlığında sedyeyle taşıyarak, gelen ambulansa teslim etti. UMKE ekibinde görevli Erol Öndaş, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden UMKE ekiplerine Nemrut Dağı'nda yaralı vakası olduğunu bilgisi verilmesi üzerine yola çıktıklarını belirterek şöyle konuştu: "Nemrut Krater Gölü'nde çanak yürüyüşü yapan 6 kişilik ekipten iki kişinin yaralandığı bilgisine ulaştık. Birinin kayadan düşme diğerinin ise kalp spazmı geçirdiğini duyduk. Ahlat Komando Birliği, Ahlat İlçe Jandarma ekipleri, AFAD ile yola çıktık. Yaralıları sedye ile taşıyarak ambulansa teslim ettik." diye konuştu.

Dağcılardan Yunus Vural ise arkadaşlarıyla Muş'tan gelip dağ yürüyüşü yapmak için tırmandıklarını belirterek, "Yolda Bayram Güzel'in kalbi sıkıştığı için yürüyüşe devam edemedik. Dağın başında biraz oturduk. Arkadaşımız üşümeye başladı. Biraz ateş yakıp ısıtmaya çalıştık. Aynı zamanda durumu 112'ye bildirdik. Biraz daha yürümeye başladık. Kuzenim Serhat düşte ve sırtı ve ayağında ağrılar oluştu. Bizi kurtarmaları için oturup bekledik. Sağ olsunlar gelip bizi kurtardılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.