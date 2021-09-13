Saç ekim merkezleri için korkutan iddia! Yarısı doktorsuz işlem yapıyor

"MERDİVEN ALTI YERLERİN ÇOK OLDUĞUNU DUYUYORUZ"

TÜSATDER Başkanı Dr. Terziler "Şu anda günümüzde maalesef saç ekiminden insanlar belli bir ciro yapıp belli karları elde ettiğini gördüğü için herkes üşüştüğü bir alan olmaya başladı ve herkes kendine göre saç ekim merkezi kuruyor. Böyle bir şey yok. Eğer bir doktor değilseniz ve bu konuda yetkinliği olan bir doktor değilseniz özellikle saç ekimini yapamazsınız. Güzellik uzmanları, anestezi teknisyenleri, Acil tıp teknisyenleri, hemşirelerin bunları tek başına yapma yetkisi yoktur. Şu anda piyasada maalesef beyaz önlüğünü giyip hastanın karşısına çıkıp 'ben saç ekim koordinatörüyüm' deyip bu işi yaptığını iddia eden birçok insan var. İstanbul'da şu anda saç ekim merkezlerinin yüzde 50'si gibi yarı yarıya bir oranda kliniğin bazen doktorsuz işlem yaptığı kulağımıza geliyor. Merdiven altı yerlerin çok olduğunu duyuyoruz. Bu durum Türk sağlık turizmine çok fazla balta vuruyor. Türk sağlık turizmi, şu anda gerçekten dünyada mercek altında. Avrupa bizi Black Market denilen bir kategoriye soktu. Yani 'Türkiye'ye gitmeyin orada doktorlar değil, sağlık memurları saç ekimi yapıyor, hatta sağlıkçı olmayanlar yapıyor' diye bir propagandaya başladılar" şeklinde konuştu.