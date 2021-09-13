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Giriş Tarihi: 13.9.2021 12:15

Saç ektirirken hayatını kaybeden Gül Şanlıurfa’da defnedildi

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Saç ektirirken hayatını kaybeden Gül Şanlıurfa’da defnedildi

İstanbul’da saç ekimi için gittiği hastanede hayatını kaybeden Şanlıurfalı İbrahim Gül, memleketi Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde defnedildi.

İstanbul'da saç ekimi için gittiği hastanede hayatını kaybeden Şanlıurfalı İbrahim Gül, memleketi Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde defnedildi.

İtalya'da kuaför olan 27 yaşındaki İbrahim Gül, saç ektirmek için geldiği İstanbul'da özel bir hastanede ameliyat esnasında yaşamını yitirmişti. Gül'ün ihmalden dolayı hayatını kaybettiği iddiaları üzerine harekete geçen polis ekipler, saç ekim operasyonuna giren doktor M.A.'yı gözaltına aldı. Doktor M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Cenaze, Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Dün gece teslim alınan cenaze, karayoluyla Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Yukarı Göklü kırsal mahallesi'ne getirildi. Sabah saatlerinde ilçeye ulaşan cenaze, kılınan namazın ardından gözyaşları içerisinde mahalle mezarlığında defnedildi.

Saç ekimi sırasında gerçekleşen ölümle ilgili şüpheli doktor tutuklandı

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Saç ektirirken hayatını kaybeden Gül Şanlıurfa’da defnedildi
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