Saç ektirmek istedi, öldü

İtalya
'da yaşayan evli ve bir çocuk babası kuaför İbrahim Gül, saç ektirmek için geldiği İstanbul
'da hayatını kaybetti. 3 yıl önce İtalya'ya yerleşen 28 yaşındaki İbrahim Gül, saç ekimi için 3 gün önce Türkiye
'ye geldi. Bağcılar
'daki özel hastanede bıçak altına yatan Gül, bir daha da kalkamadı.
'KEFENİNE KAN SIZMIŞTI'
İddiaya göre talihsiz gencin eşini arayan hastane yetkilileri, kalp krizi geçirdiğini ileri sürdükleri İbrahim Gül'ün yaşamını yitirdiğini söyledi. Acı haberin ardından Gül'ün yakını Dilek Özbek
soluğu hastanede aldı. Morgda yatan Gül'ün kefeninde kan gören Özbek, ise şok ölümde hatalı cerrahi müdahale olduğunu iddia etti. Gül'ün kesin ölüm nedeni, Adli Tıp'tan gelecek haberin ardından gün yüzüne çıkacak. İbrahim Gül'ü ölüme götüren süreci anlatan Dilek Özbek, "Saç ekimi için gelmişti. Cuma günü de beni ziyarete geldi, sarıldık özlem giderdik. Ertesi günü eşi beni aradı, 'İbrahim kalp krizi geçirmiş, kontrol edebilir misin' dedi. Öldüğünü söylediler. Ben de morga girmek istedim. Hastane yetkilileri ameliyat öncesi kalp krizi geçirdiğini ve o şekilde öldüğünü söylemişlerdi. Ama kefeninde kan izi vardı. Kalp krizi olsaydı kan olmazdı. Önceki gün boynuma sarılmıştı, dün ise kefenine kan sızmıştı. Sorumlular cezasını çekmeli" ifadelerini kullandı. Gül'ün dayısı Ahmet Yiğit ise "Sabah 08.00'de ameliyata alınıyor. 6 saat süreceği söyleniyor. 'Kalp krizi geçirdi' diyorlar, 'Anjiyo yaptık, stent taktık' diyorlar. Saç mı ektiniz, ameliyat mı yaptınız, stent mi taktınız? Her şey muallakta" dedi. Saç ekimi yapan doktor Mehmet A. ise gözaltına alındı. Mehmet A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.