Sahile vuran petrol atıkları temizlendi

Mersin'de Suriye'ye ait bir termik santralde bulunan akaryakıt tankında meydana gelen sızıntı sonucu denize sızan tonlarca petrol atığı, Akdeniz ilçe sınırlarında bulunan Adanalıoğlu sahiline de ulaştı. Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Mersin Çevre İl Müdürlüğü koordinesinde, Adanalıoğlu sahiline yayılan petrol atıklarını temizledi.

Kalabalık bir ekip desteğiyle gerçekleşen çalışma sonucunda, metrelerce uzunluktaki kumsala yayılan petrol atıkları toplanıp poşetlere dolduruldu ve sahilden çıkarıldı. Ekiplerin, gerek Adanalıoğlu sahili, gerekse petrol atığının ulaşabileceği ilçe sınırlarındaki diğer kumsallarda kısa aralıklarla takip ve temizleme çalışmasını sürdüreceği belirtildi.