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Giriş Tarihi: 13.9.2021 15:51

Sahile vuran petrol atıkları temizlendi

BEKİR COŞKUN
Sahile vuran petrol atıkları temizlendi

Suriye’nin Baniyas bölgesinde yer alan bir termik santralde bulunan 15 bin tonluk bir akaryakıt tankında, 24 Ağustos 2021 tarihinde denize sızan tonlarca petrol atığı, Akdeniz ilçe sınırlarında bulunan Adanalıoğlu sahiline de ulaştı. Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Mersin Çevre İl Müdürlüğü koordinesinde, Adanalıoğlu sahiline yayılan petrol atıklarını temizledi.

Mersin'de Suriye'ye ait bir termik santralde bulunan akaryakıt tankında meydana gelen sızıntı sonucu denize sızan tonlarca petrol atığı, Akdeniz ilçe sınırlarında bulunan Adanalıoğlu sahiline de ulaştı. Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Mersin Çevre İl Müdürlüğü koordinesinde, Adanalıoğlu sahiline yayılan petrol atıklarını temizledi.

Kalabalık bir ekip desteğiyle gerçekleşen çalışma sonucunda, metrelerce uzunluktaki kumsala yayılan petrol atıkları toplanıp poşetlere dolduruldu ve sahilden çıkarıldı. Ekiplerin, gerek Adanalıoğlu sahili, gerekse petrol atığının ulaşabileceği ilçe sınırlarındaki diğer kumsallarda kısa aralıklarla takip ve temizleme çalışmasını sürdüreceği belirtildi.

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Sahile vuran petrol atıkları temizlendi
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