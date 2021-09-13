‘Sakın aşı yaptırmayın iki yıl sonra öldürüyor’ diyen eczacı bir hafta sonra virüse yenik düştü

Kütahya Eczacılar Odası
Haysiyet Kurulu Üyesi, eczacı Cemile Berra
Tüfekçibaşı (69) "Koronavirüs
aşısı 2 yıl sonra öldürüyor. Sakın aşı olmayın" dedikten 1 hafta sonra koronavirüsten hayatını kaybetti. Tüfekçibaşı bir süredir yakın çevresine "Ben farmakoloji okudum. Kesin bilgi. Kovid
aşıları uygulandıktan 2 yıl sonra ölüme yol açıyor. Ben ölmek istemiyorum. Bu yüzden asla aşı olmayacağım. Sizlere de tavsiyem aşı olmayın" diyerek telkinlerde bulunuyordu. Ancak Tüfekçibaşı arkadaşlarıyla arasında geçen diyalogdan bir hafta sonra Kovid'e yakalandı. Durumu ağırlaşan Tüfekçibaşı kaldırıldığı Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'nde yapılan tedaviye rağmen kurtarılamadı.