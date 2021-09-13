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Giriş Tarihi: 13.9.2021

‘Sakın aşı yaptırmayın iki yıl sonra öldürüyor’ diyen eczacı bir hafta sonra virüse yenik düştü

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
‘Sakın aşı yaptırmayın iki yıl sonra öldürüyor’ diyen eczacı bir hafta sonra virüse yenik düştü
Kütahya Eczacılar Odası Haysiyet Kurulu Üyesi, eczacı Cemile Berra Tüfekçibaşı (69) "Koronavirüs aşısı 2 yıl sonra öldürüyor. Sakın aşı olmayın" dedikten 1 hafta sonra koronavirüsten hayatını kaybetti. Tüfekçibaşı bir süredir yakın çevresine "Ben farmakoloji okudum. Kesin bilgi. Kovid aşıları uygulandıktan 2 yıl sonra ölüme yol açıyor. Ben ölmek istemiyorum. Bu yüzden asla aşı olmayacağım. Sizlere de tavsiyem aşı olmayın" diyerek telkinlerde bulunuyordu. Ancak Tüfekçibaşı arkadaşlarıyla arasında geçen diyalogdan bir hafta sonra Kovid'e yakalandı. Durumu ağırlaşan Tüfekçibaşı kaldırıldığı Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tedaviye rağmen kurtarılamadı.
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‘Sakın aşı yaptırmayın iki yıl sonra öldürüyor’ diyen eczacı bir hafta sonra virüse yenik düştü
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