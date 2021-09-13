Şifalı diye kana kana içiyorlar ama mikrop saçıyor! İşte Muş’taki o su ile ilgili tüyler ürperten gerçek

Traktörle çalışıyorum, inan ki bu suyu içtiğimizden böbrek taşı gidiyor, bitiyor. Taş, maş diye bir şey şu an bizde yok. İstanbul'dan gelmişim, bu hastalığı atlatıp gidiyorum" diye konuştu.

Kahramanmaraş'tan gelen Cahit Sezgin de suyun çok güzel olduğunu ve inşallah böbrek taşına şifa olacağını söyledi.