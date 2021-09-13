Sokak patilerinin annesi: Yulia

Rusya'da özel bir bankada çalışan Yulia, orada tanıştığı Türk eşinin peşinden 5 yıl önce Türkiye'ye gelmiş. Rus kadının İstanbul'daki yeni hayatına adapte olmaya çalıştığı günlerde gözüne çarpan ilk farklılık ise sokak hayvanları olmuş. İlk kez Türkiye'de tanıştığı sokak hayvanlarının, düzenli olarak beslenmediğini fark eden Yulia Özdemir, bu konuda ne yapabileceğini düşünürken penceresinden gördüğü iki genç kızdan ilham almış.





İki kızın sokak hayvanlarını elleriyle beslediğine şahit olan Rus Yulia, o günden itibaren çevresindeki kimsesiz patilerin en yakın arkadaşı oluvermiş. Beslemeye başladığı ilk günlerde çevresindeki hayvanlara su ve mamaları alışveriş arabasıyla dağıtan Yulia, artan hayvan sayısı ve ihtiyaç nedeniyle artık aracıyla besleme yapıyor. Besleme yaptıkça da sosyal medyadan paylaşım yapan Rus kadın, internetten oluşturduğu ağ sayesinde hayvanların ameliyatından bakımına geniş yelpazede birçok hayvanın hayatına dokunuyor.

ÇOCUKLARDAN İLHAM ALDIM

Sokakta boş arazilerde yaşamaya çalışan kimsesiz patiler için yıllardır mücadele veren Yulia, emek verdiği o zamanları SABAH'a anlattı. Yulia Özdemir "Türkiye'ye ilk geldiğimde sokakta kimsesiz hayvanların olduğunu görünce şaşkına döndüm. Özgür dolaşabiliyorlar ama yemek bulamıyorlardı. Onlar için ne yapabilirim diye düşünürken, evimin penceresinden iki çocuğun elleriyle sokak köpeklerini beslediğini gördüm. O günden sonra ben de sokaktaki canlar için elimden ne geliyor yapmaya başladım" dedi.

ALIŞVERİŞ ARABASIYLA BAŞLADI

Yulia "Beslemeye başladığım ilk günlerde sadece çevredeki hayvanlara ulaşabiliyordum. Alışveriş arabasıyla su ve mama taşıyordum ama gün geçtikçe hayvan sayıları artmaya başladı. Çevredeki belediyelerin de sokaktan topladığı köpekleri boş arazilere atmasıyla omzumdaki yük bir anda katlandı. Şu an kendi arabamla günde yaklaşık 200 litre su ve 50 kiloya yakın besleme yapıyorum. Yılanların olduğu arazilere girip mamaları ve suları tek tek yuvaların önüne dolduruyorum. Tek başıma mücadele ediyorum ve çok yoruldum ama bu işi bırakamıyorum. Ben olmazsam o hayvanlar ölecek biliyorum" diye konuştu.

"ZAFER" ONUNLA HAYATA TUTUNDU

Besleme dışında sağlığını kaybetmiş yüzlerce hayvanın bakımını da üstlenen Yulia, tıpkı çocuğu gibi gördüğü bu hayvanların hepsine tek tek isim vermiş. Özellikle de Zafer adını verdiği köpek ile arasında özel bir bağ bulunduğunu belirten Rus kadın "Zafer'i bulduğumda köpek kulübesinde ölmek üzereydi, bir deri bir kemik kalmıştı. Kucağıma alır almaz veterinere koştum. Bir aydan fazla tedavi gördü, bu süre boyunca her gün veterinere gidip onunla ilgilendim, kafeste kaldığı için tasmasını takıp gezmeye çıkardım. İlaç tedavisine başladık, artık çok sağlıklı. Yaşam savaşını kazandığı için adını Zafer koydum. O çok güçlü bir köpek" ifadelerini kullandı.

YUVALARIMIZI YIKIYORLAR

Yulia "Önümüzde kış var. Patiler için birçok yuva yapmaya devam ediyoruz. Ama birileri bu canlar ölmesin diye yaptığımız yuvaları yakıp yıkıyor. Kim yapıyor bilmiyoruz. Bir sabah kalkıyoruz ve bakıyoruz ki haftalarca emek verdiğimiz yuvalarımız yıkılmış. Boş arazide kimseye zararı olmayan hayvanlar bunlar. Belediyelerden destek bekliyoruz, bu canlar hepimizin onların yaşam hakkını savunmak bizim görevimiz. Bütün insanlar suçlu değil ama bütün hayvanlar masum" dedi.