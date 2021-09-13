Son dakika: Bahçelievler’de dumanlar gündüzü geceye çevirdi İzmaritten doğan felaket

EKMEK TEKNELERİ İÇİN SAVAŞTILAR

Öte yandan alevlerin yükselmeye devam ettiği fabrikada çalışan işçiler, ekmek teknelerini bir an önce kurtarabilmek için çevredeki fabrikalardan taşıdıkları su bidonları ile yangına müdahale etmek istedi, alevler arasında canla başla çalışan itfaiye erleri için de bolca içme suyu ve dumandan etkilenmelerini önlemek için ayran getirdi.