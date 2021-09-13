Son dakika: Bahçelievler’de dumanlar gündüzü geceye çevirdi İzmaritten doğan felaket

Son dakika haberi... Yangın Bahçelievler ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde yer alan bir yatak ve baza fabrikasında saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre fabrika içerisindeki atık sahasına atılan sigara izmariti, çevredeki materyalleri tutuşturarak alevlerin yayılmasına sebep oldu. Kısa sürede kontrolden çıkan yangın bütün binayı etkisi altına alırken, içeride bulunan işçilerse soluğu sokakta alır almaz durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.
GÜN ORTASINDA ZİFİRİ KARANLIK
İhbar üzerine başta Bahçelievler, Bağcılar ve Küçükçekmece olmak üzere çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binadan yükselen alevler adeta göğü kapladı, gündüzü geceye çevirdi. Araç sürücüleri adeta zifiri karanlığa dönen yolda farları yakarak ilerlemek zorunda kaldı.
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EKMEK TEKNELERİ İÇİN SAVAŞTILAR
Öte yandan alevlerin yükselmeye devam ettiği fabrikada çalışan işçiler, ekmek teknelerini bir an önce kurtarabilmek için çevredeki fabrikalardan taşıdıkları su bidonları ile yangına müdahale etmek istedi, alevler arasında canla başla çalışan itfaiye erleri için de bolca içme suyu ve dumandan etkilenmelerini önlemek için ayran getirdi.
ALEVLERİN ARASINDA KALDI
Yoğun trafik sebebiyle itfaiye ekiplerinin erken müdahale etmekte güçlük çektiği ilk anlarda alevlerin arasına dalarak yangına müdahale etmeye çalışan bir kişi, içerideki materyalların ufak çaplı patlaması sonucu kolundan hafif derecede yaralandı. O anları SABAH'a anlatan işçi "Alevler ilk anlarda bu kadar büyük değildi, erken müdahale etmek isterken içeride patlayan bir şey koluma sıçradı, hafif yandı önemli bir şeyim yok" diye konuştu.
KONTROL ALTINA ALINDI
Çevrede adeta kara bulutlar oluşturan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları ve çevre halkının yardımlarıyla 2 saatin ardından büyük oranda kontrol altına alındı. Yaşanan olayda fabrika kullanılamaz hale gelirken, yaralı ve can kaybı yaşanmaması ise tek teselli oldu.