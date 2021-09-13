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Giriş Tarihi: 14.9.2021 01:04 Son Güncelleme: 14.9.2021 01:07

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul'da şiddetli yağış etkili olacak

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul’da şiddetli yağış etkili olacak

Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden elde edilen son verilere göre; İstanbul'da bugün sabah saatlerinden itibaren şiddetli yağış etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul'da salı (bugün) sabah saatlerinden itibaren etkili olacak şiddetli yağışla ilgili bilgilendirmede bulundu.

İL İL YAĞIŞ UYARISI

İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova, Osmaniye, Sinop, Artvin, Erzurum ve Ardahan çevreleri ile Kastamonu ve Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı, Adana'nın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA SABAH SAATLERİNDE ETKİLİ OLACAK

İstanbul'daki yağışın sabah saatlerinden itibaren etkili olacağı, sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde gelişeceği belirtildi.

SEL VE SU BASKINLARI YAŞANABİLİR

Yağışların, Denizli ve Burdur çevreleri ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul'da şiddetli yağış etkili olacak
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