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Giriş Tarihi: 13.9.2021 10:40 Son Güncelleme: 13.9.2021 10:41

Son dakika haberi: Muğla'da turistleri taşıyan otobüs ile öğrenci servisi çarpıştı: Ölü ve yaralılar var...

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Son dakika haberi: Muğla’da turistleri taşıyan otobüs ile öğrenci servisi çarpıştı: Ölü ve yaralılar var...

Son dakika haberine göre; Muğla-Denizli yolu üzerinde turistleri taşıyan otobüs ile öğrenci servisi çarpıştı. Kazanın turistleri taşıyan otobüs şoförünün direksiyon başında kalp krizi geçirerek direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle gerçekleştiği belirtiliyor. Kazada ilk bilgilere göre; 1 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.

Muğla Denizli yolu Yaraş-Gölcük mevki arasında Rus turist kafilesini taşıyan yolcu otobüsü ile evlerinden okullarına giden öğrencileri taşıyan okul servisi ile çarpıştı. Kazada iki araçta devrilirken bir kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.

'SÜRÜCÜ KALP KRİZİ GEÇİRDİ' İDDİASI

Korkunç kazanın nedeni de ortaya çıktı. İddiaya göre; turist kafilesini taşıyan otobüsün sürücüsü direksiyonda kalp krizi geçirdi. Direksiyon hakimiyetinin yitirilmesi ile iki araç çarpıştı ve devrildi.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Tüm yaralılar Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesine ambulanslarla sevk edildi.

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Son dakika haberi: Muğla'da turistleri taşıyan otobüs ile öğrenci servisi çarpıştı: Ölü ve yaralılar var...
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