Son dakika haberi: Muğla’da turistleri taşıyan otobüs ile öğrenci servisi çarpıştı: Ölü ve yaralılar var...

Muğla Denizli yolu Yaraş-Gölcük mevki arasında Rus turist kafilesini taşıyan yolcu otobüsü ile evlerinden okullarına giden öğrencileri taşıyan okul servisi ile çarpıştı. Kazada iki araçta devrilirken bir kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.