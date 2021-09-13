Son dakika: Sedanur Şen soruşturmasında flaş gelişme! Savcılık itiraz etti

İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi 30 Ağustos Caddesi'nde geçtiğimiz perşembe meydana gelen olayda iddiaya göre Sedanur Şen (24) ile Serdar Y. (32) otele yerleşti. Sabah saatlerinde elindeki çanta ile odadan çıkan Serdar Y. otel çalışanlarına kız arkadaşı Sedanur Şen'in uyanmadığını ve vücudunun morardığını söyledi.

SUÇ KAYITLARI OLDUĞU ÖĞRENİLMİŞTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sedanur Şen'in hayatını kaybettiği belirlerken genç kızın vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadı. Sedanur Şen'in cesedi, Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken Ümraniye'de mobilyacı olarak çalıştığı belirtilen Serdar Y.'nin ise 'uyuşturucu madde imal ve ticareti', 'uyuşturucu madde kullanma' ve 'dolandırıcılık' suçlarından kaydı bulunduğu öğrenildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILMIŞTI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Serdar Yazıcı, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından şüpheli Serdar Yazıcı tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilirken Yazıcı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YAKALAMA EMRİ ÇIKARTILACAK

Şüpheli adamın adli kontrolle serbest bırakılmasının ardından soruşturmayı yürüten savcılık, mahkeme kararına itiraz etti. Savcılığın itirazının ardından adli makamlarca şüpheli Serdar Yazıcı hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkartılmasına karar verildiği öğrenildi.

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