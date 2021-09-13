Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Taksicilere yakın mesafe ve emniyet kemeri denetimi yapıldı
Giriş Tarihi: 13.9.2021 16:29

Taksicilere yakın mesafe ve emniyet kemeri denetimi yapıldı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Taksicilere yakın mesafe ve emniyet kemeri denetimi yapıldı

İstanbul’da son günlerde taksicilerin yakın mesafe almadıkları ve kurallara uymadıkları yolundaki şikayetler üzerine sıkı denetim gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri Şişli'de taksicilere yönelik ortak denetim gerçekleştirdi. Ekipler tarafından tek tek durdurulan taksilerde, sürücülerin seyir halinde cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri, araç yolcu kapasitesi ve taksimetreye yönelik kontroller yapıldı. Kontrollerde, emniyet kemerini takmayan sürücülere 144 lira para cezası kesildi. Yakın mesafe yolcu almayan taksiler uyarılıp uymayanlara ceza kesildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Taksicilere yakın mesafe ve emniyet kemeri denetimi yapıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA