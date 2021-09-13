Taksicilere yakın mesafe ve emniyet kemeri denetimi yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri Şişli'de taksicilere yönelik ortak denetim gerçekleştirdi. Ekipler tarafından tek tek durdurulan taksilerde, sürücülerin seyir halinde cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri, araç yolcu kapasitesi ve taksimetreye yönelik kontroller yapıldı. Kontrollerde, emniyet kemerini takmayan sürücülere 144 lira para cezası kesildi. Yakın mesafe yolcu almayan taksiler uyarılıp uymayanlara ceza kesildi.