Trafik kazasında hayatını kaybetmişti... Kahreden detay! 5 ay önce bu paylaşımı yapmış





TOPRAĞA VERİLDİ



Buğra Özcan için Karşıyaka Mezarlığında cenaze namazı kılındı. Cenazeye 3 çocuklarından 2'sini trafik kazasında kaybeden Birol-Dilek Özcan çifti ile diğer yakınları ve vatandaşlar katıldı. Buğra Özcan'ın cenazesi, ikindi namazı ardından kılınan cenaze namazından sonra ağabeyinin mezarının yanında toprağa verildi.



Aynı kazada ölen Emirhan A. ile Baran Bilgi Sincan'da, Ebubekir Dinç Konya'da, Eren Atak da Polatlı'da toprağa verildi.