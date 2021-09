Trafik kazasında hayatını kaybetmişti... Kahreden detay! 5 ay önce bu paylaşımı yapmış

AĞABEYİNİN FOTOĞRAFINI PAYLAŞMIŞ



Kazada ölen 5 gençten Buğra Özcan'ın ağabeyi İdris Can Özcan'ın da 21 Nisan 2021 tarihinde Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Buğra Özcan'ın, 25 Nisan'da sosyal medya hesabında ağabeyi İdris Can Özcan'ın fotoğrafını paylaşarak, 'Mekanın cennet olsun can ağabeyim' yazdığı görüldü. Buğra Özcan, bu paylaşımdan yaklaşık 5 ay sonra ağabeyi ile aynı kaderi paylaşarak yaşamını yitirdi.